Lucibel : Document AMF CP. 2022DD870321

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2022DD870321
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06 novembre 2022
FR0011884378 - DD154020
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Frédéric Granotier, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : LUCIBEL
LEI : 9695009AOETI38F0R646
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 01 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.8294 Euro
VOLUME : 18 678.0000
PRIX UNITAIRE : 0.8333 Euro
VOLUME : 3 522.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.8300 Euro
VOLUME : 22 200.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON