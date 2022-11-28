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    ALUCI   FR0011884378

LUCIBEL SA

(ALUCI)
  Rapport
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Lucibel : Document AMF CP. 2022DD873621

28/11/2022 | 18:29
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2022DD873621

28 novembre 2022

FR0011884378 - DD154331

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ETOILE FINANCE SARL, Holding animatrice familiale de F.GRANOTIER, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LUCIBEL

LEI : 9695009AOETI38F0R646

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 23 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.7958 Euro

VOLUME : 3 250.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7783 Euro

VOLUME : 8 293.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7673 Euro

VOLUME : 6 750.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7615 Euro

VOLUME : 17 200.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.7697 Euro

VOLUME : 35 493.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 24 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.7716 Euro

VOLUME : 3 506.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7595 Euro

VOLUME : 1 989.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7556 Euro

VOLUME : 1 750.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.7644 Euro

VOLUME : 7 245.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.7522 Euro

VOLUME : 4 300.0000

PRIX UNITAIRE : 0.7404 Euro

VOLUME : 3 050.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.7473 Euro

VOLUME : 7 350.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lucibel SA published this content on 28 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2022 17:27:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2021 -2,93 M -3,04 M -
Dette nette 2021 3,99 M 4,15 M -
PER 2021 -3,75x
Rendement 2021 -
Capitalisation 13,1 M 13,6 M -
VE / CA 2020 1,51x
VE / CA 2021 1,66x
Nbr Employés 64
Flottant 88,4%
Graphique LUCIBEL SA
Durée : Période :
Lucibel SA : Graphique analyse technique Lucibel SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LUCIBEL SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Vanel Chief Executive Officer
Séverine Jacquet Group Chief Financial Officer
Frédéric Granotier Chairman
Thibault David Head-Product
Catherine Coulomb Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LUCIBEL SA3.73%14
ASSA ABLOY AB-11.80%25 944
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-26.77%24 715
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED4.11%13 319
MASCO CORPORATION-27.47%11 486
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.-29.39%8 907