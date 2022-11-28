Lucibel : Document AMF CP. 2022DD873621

PRIX : 0.7697 Euro
VOLUME : 35 493.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 24 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.7716 Euro
VOLUME : 3 506.0000
PRIX UNITAIRE : 0.7595 Euro
VOLUME : 1 989.0000
PRIX UNITAIRE : 0.7556 Euro
VOLUME : 1 750.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.7644 Euro
VOLUME : 7 245.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011884378
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.7522 Euro
VOLUME : 4 300.0000
PRIX UNITAIRE : 0.7404 Euro
VOLUME : 3 050.0000
INFORMATIONS AGREGEES