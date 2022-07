Lucibel : Finalisation du partenariat stratégique avec Dior

UN BIJOU DE DESIGN SIGNÉ OLIVIER LAPIDUS ÉVOQUANT L'OVALE DU VISAGE, POUR DES RÉSULTATS ULTRA PERFORMANTS ET UNE EXPÉRIENCE DE BEAUTÉ INÉDITE*.

PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE AU DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS, LE MASQUE LED LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ SERA BIENTÔT PRÉSENT DANS TOUS LES SPAS DIOR ET DÉCLINÉ POUR UN SOIN EN CABINE ENCORE PLUS HOLISTIQUE.

UNE VERSION NOMADE SERA ÉGALEMENT PROPOSÉE DANS LES BOUTIQUES DIOR AFIN DE PROLONGER CE SOIN DE LUMIÈRE ET DE BEAUTÉ À LA MAISON.

LE FUTUR DE LA BEAUTÉ EST EN MARCHE.

DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES, DES CHIFFRES EN CONSTANTE AUGMENTATION

EXPERT EN TECHNOLOGIE LED ET PIONNIER SUR LES NOUVELLES APPLICATIONS PERMISES PAR LA LED AU-DELÀ DE L'ÉCLAIRAGE, LE GROUPE LUCIBEL PROPOSE UNE TECHNOLOGIE DE POINTE EXCLUSIVE.

LA PUISSANCE ET LA QUALITÉ DES COMPOSANTS LED CHOISIS, COMBINÉES À CETTE EXPERTISE, CONFÈRENT À CE MASQUE DERNIÈRE GÉNÉRATION, À L'INNOCUITÉ PARFAITE TANT POUR LES YEUX QUE POUR LA PEAU**, UN NIVEAU DE PERFORMANCE INÉGALÉ.

10 FOIS PLUS PUISSANT QUE LES DIFFÉRENTS MODÈLES EXISTANTS, IL POSSÈDE UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT REMARQUABLE. SA LONGUEUR D'ONDES (635 NANOMÈTRES) ET SA PUISSANCE (15,6 J/CM2), LA PLUS FORTE DU MARCHÉ, DÉLIVRENT DES RÉSULTATS RAPIDES ET CLINIQUEMENT PROUVÉS.

PARCE QUE LE CORPS EST COMPOSÉ DE CELLULES VIVANTES AYANT UN BESOIN VITAL D'ÊTRE EXPOSÉES À LA LUMIÈRE, LE MASQUE AGIT TOUT D'ABORD COMME UNE SOURCE D'ÉNERGIE NATURELLE POUR ÉQUILIBRER LE MÉTABOLISME, RÉTABLIR L'HARMONIE ET APAISER L'ESPRIT.

POUR LES PEAUX JEUNES, UNE EFFICACITÉ INSTANTANÉE SUR LA QUALITÉ ET LES IMPERFECTIONS (RÉDUCTION DU DIAMÈTRE DES PORES, RÉÉQUILIBRAGE DU SÉBUM ET LUMINOSITÉ DU TEINT). POUR LES PEAUX PLUS MATURES, UNE ACTION ANTI-ÂGE QUI SE RENFORCE AU FIL DU TEMPS (LISSAGE DES RIDES, ÉLASTICITÉ, DENSITÉ DES VOLUMES).

LE PROCESSUS DE PHOTOBIOMODULATION UTILISE UNE LUMIÈRE ROUGE, FROIDE (DONC SANS RISQUE DE BRÛLURE) POUR STIMULER ET RÉGÉNÉRER LES CELLULES. L'ÉNERGIE LUMINEUSE PROVOQUE DES RÉACTIONS EN CASCADE AU CŒUR DES CELLULES, RÉGULANT LES SYNTHÈSES NÉCESSAIRES AU BON ÉQUILIBRE DE LA PEAU POUR UN EFFET COUP D'ÉCLAT MAIS AUSSI ANTI-ÂGE ET PRÉVENTIF.

LA DISPOSITION ANATOMIQUE, TRÈS SPÉCIFIQUE, DES LED PERMET À CHAQUE ZONE DE BÉNÉFICIER D'UNE DENSITÉ DE PUISSANCE DE LUMIÈRE ADÉQUATE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL SUR L'ENSEMBLE DU VISAGE.

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE ET EN SEULEMENT 12 MINUTES, LES EFFETS SONT IMMÉDIATS SUR LA QUALITÉ DE LA PEAU (SÉBUM, ROUGEURS, PORES DILATÉS).

*Chez Dior.

**Contrindications : Crises d'épilepsie, grossesse, tâches de naissance, télangiectasie, photodermatose (ou réactions cutanées à la lumière), prise de médicaments