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Lucibel : Finalisation du partenariat stratégique avec Dior

26/07/2022 | 09:29
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 25.07.2022

FINALISATION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE

AVEC PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Au-delà de la communication effectuée ce jour par DIOR, qui figure en annexe du présent communiqué de presse, LUCIBEL présente les principaux axes de son partenariat stratégique exclusif avec DIOR signé le 22 juillet 2022.

Dans le cadre de ce partenariat, DIOR entend déployer dans ses spas, dans une trentaine de pays, les versions professionnelles du masque de beauté OVE de LUCIBEL afin de proposer une expérience beauté unique à ses clients.

Mis sur le marché en juin 2021, le masque de beauté OVE constitue une révolution technologique en matière de cosmétique par la lumière.

Masque de beauté Ove - www.lucibelleparis.com

Son efficacité supérieure scientifiquement prouvée fait du masque OVE de Lucibel une référence dans le monde.

Dans certains marchés, DIOR proposera également à ses clients la version BtoC du masque OVE dans ses boutiques et sur son site internet, afin de prolonger l'expérience à domicile.

Une exclusivité partielle a été consentie par LUCIBEL sur les différentes versions de son masque de beauté OVE en contrepartie d'un chiffre d'affaires minimum annuel garanti. La 1ère commande passée par DIOR s'élève à un million d'euros, pour des masques de beauté qui devraient être livrés au cours du 4ème trimestre 2022.

LUCIBEL reste notamment libre de commercialiser ses produits en BtoC sur son site internet www.lucibelleparis.com, par l'intermédiaire de son réseau de vente directe et auprès de certains partenaires externes.

Dans le cadre de ce contrat, DIOR s'est engagé à communiquer largement, sur ses réseaux sociaux notamment, sur l'intégration de ces masques de beauté à son offre, en France et dans chaque pays dans lesquels ils seront déployés ou commercialisés.

A l'issue de la signature de ce partenariat, Frédéric Granotier, Président fondateur de LUCIBEL a indiqué :

  • Ce partenariat stratégique avec DIOR constitue un jalon majeur dans l'histoire de LUCIBEL. Il démontre la pertinence de la vision de LUCIBEL sur le potentiel de création de valeur par des applications disruptives permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage.

C'est notre maitrise de la technologie LED dans toutes ses applications qui nous a permis de mettre sur le marché l'un des masques de beauté les plus performants au monde dont l'efficacité et l'innocuité sont démontrées. Ce sont ces performances exceptionnelles, combinées à un design élégant imaginé par Olivier Lapidus, qui ont convaincu la maison DIOR de l'intégrer à son offre.

Alors que la technologie LED fait une irruption brutale dans les protocoles de soin cosmétiques, le groupe LUCIBEL, pionnier sur la cosmétique par la lumière depuis 10 ans, compte bien conserver son leadership technologique dans ce domaine et faire de sa filiale Lucibelle Paris la marque de luxe référente en matière de dispositifs cosmétiques par la lumière ».

Prochaine publication

12 octobre 2022 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2022.

À propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008 par Frédéric Granotier, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le Groupe est pionnier dans

̀

les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED. Lucibel est cotée sur Euronext Growth.

2

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet - Directrice financière severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

3

DIOR X

LUCIBEL

DIOR DÉVOILE UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC LUCIBEL·LE, LA MARQUE DE LUXE RÉFÉRENTE EN PHOTOBIOMODULATION

L'INNOVATION COSMÉTIQUE QUI A IMPRESSIONNÉ LES VISITEURS DU DERNIER SALON VIVATECH. L'UN DES MASQUES LED LES PLUS PUISSANTS DE SA GÉNÉRATION. UNE SOLUTION SKINCARE* FUTURISTE AUX RÉSULTATS SANS PRÉCÉDENT**.

LA MAISON DIOR SIGNE UN PARTENARIAT D'EXCLUSIVITÉ AVEC LE GROUPE FRANÇAIS LUCIBEL POUR EXPLOITER ET COMMERCIALISER CETTE FABULEUSE TECHNOLOGIE.

*Soin de la peau.

**Chez Dior.

UN BIJOU DE DESIGN SIGNÉ OLIVIER LAPIDUS ÉVOQUANT L'OVALE DU VISAGE, POUR DES RÉSULTATS ULTRA PERFORMANTS ET UNE EXPÉRIENCE DE BEAUTÉ INÉDITE*.

PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE AU DIOR SPA CHEVAL BLANC PARIS, LE MASQUE LED LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ SERA BIENTÔT PRÉSENT DANS TOUS LES SPAS DIOR ET DÉCLINÉ POUR UN SOIN EN CABINE ENCORE PLUS HOLISTIQUE.

UNE VERSION NOMADE SERA ÉGALEMENT PROPOSÉE DANS LES BOUTIQUES DIOR AFIN DE PROLONGER CE SOIN DE LUMIÈRE ET DE BEAUTÉ À LA MAISON.

LE FUTUR DE LA BEAUTÉ EST EN MARCHE.

DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES, DES CHIFFRES EN CONSTANTE AUGMENTATION

EXPERT EN TECHNOLOGIE LED ET PIONNIER SUR LES NOUVELLES APPLICATIONS PERMISES PAR LA LED AU-DELÀ DE L'ÉCLAIRAGE, LE GROUPE LUCIBEL PROPOSE UNE TECHNOLOGIE DE POINTE EXCLUSIVE.

LA PUISSANCE ET LA QUALITÉ DES COMPOSANTS LED CHOISIS, COMBINÉES À CETTE EXPERTISE, CONFÈRENT À CE MASQUE DERNIÈRE GÉNÉRATION, À L'INNOCUITÉ PARFAITE TANT POUR LES YEUX QUE POUR LA PEAU**, UN NIVEAU DE PERFORMANCE INÉGALÉ.

10 FOIS PLUS PUISSANT QUE LES DIFFÉRENTS MODÈLES EXISTANTS, IL POSSÈDE UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT REMARQUABLE. SA LONGUEUR D'ONDES (635 NANOMÈTRES) ET SA PUISSANCE (15,6 J/CM2), LA PLUS FORTE DU MARCHÉ, DÉLIVRENT DES RÉSULTATS RAPIDES ET CLINIQUEMENT PROUVÉS.

PARCE QUE LE CORPS EST COMPOSÉ DE CELLULES VIVANTES AYANT UN BESOIN VITAL D'ÊTRE EXPOSÉES À LA LUMIÈRE, LE MASQUE AGIT TOUT D'ABORD COMME UNE SOURCE D'ÉNERGIE NATURELLE POUR ÉQUILIBRER LE MÉTABOLISME, RÉTABLIR L'HARMONIE ET APAISER L'ESPRIT.

POUR LES PEAUX JEUNES, UNE EFFICACITÉ INSTANTANÉE SUR LA QUALITÉ ET LES IMPERFECTIONS (RÉDUCTION DU DIAMÈTRE DES PORES, RÉÉQUILIBRAGE DU SÉBUM ET LUMINOSITÉ DU TEINT). POUR LES PEAUX PLUS MATURES, UNE ACTION ANTI-ÂGE QUI SE RENFORCE AU FIL DU TEMPS (LISSAGE DES RIDES, ÉLASTICITÉ, DENSITÉ DES VOLUMES).

LE PROCESSUS DE PHOTOBIOMODULATION UTILISE UNE LUMIÈRE ROUGE, FROIDE (DONC SANS RISQUE DE BRÛLURE) POUR STIMULER ET RÉGÉNÉRER LES CELLULES. L'ÉNERGIE LUMINEUSE PROVOQUE DES RÉACTIONS EN CASCADE AU CŒUR DES CELLULES, RÉGULANT LES SYNTHÈSES NÉCESSAIRES AU BON ÉQUILIBRE DE LA PEAU POUR UN EFFET COUP D'ÉCLAT MAIS AUSSI ANTI-ÂGE ET PRÉVENTIF.

LA DISPOSITION ANATOMIQUE, TRÈS SPÉCIFIQUE, DES LED PERMET À CHAQUE ZONE DE BÉNÉFICIER D'UNE DENSITÉ DE PUISSANCE DE LUMIÈRE ADÉQUATE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL SUR L'ENSEMBLE DU VISAGE.

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE ET EN SEULEMENT 12 MINUTES, LES EFFETS SONT IMMÉDIATS SUR LA QUALITÉ DE LA PEAU (SÉBUM, ROUGEURS, PORES DILATÉS).

*Chez Dior.

**Contrindications : Crises d'épilepsie, grossesse, tâches de naissance, télangiectasie, photodermatose (ou réactions cutanées à la lumière), prise de médicaments

augmentant la photosensibilité.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Lucibel SA published this content on 25 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2022 07:28:07 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2021 -2,93 M - -
Dette nette 2021 3,99 M - -
PER 2021 -3,75x
Rendement 2021 -
Capitalisation 17,1 M 17,5 M -
VE / CA 2020 1,51x
VE / CA 2021 1,66x
Nbr Employés 64
Flottant 91,1%
Graphique LUCIBEL SA
Durée : Période :
Lucibel SA : Graphique analyse technique Lucibel SA | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
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Séverine Jacquet Group Chief Financial Officer
Frédéric Granotier Chairman
Thibault David Head-Product
Catherine Coulomb Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LUCIBEL SA47.33%17
ASSA ABLOY AB-17.70%24 756
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-30.48%22 896
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED7.21%13 780
MASCO CORPORATION-21.09%13 073
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.-23.95%11 261