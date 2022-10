Lucibel : Partenariat entre Medef Métropole Rouen Normandie et Lucibel

COMMUNIQUE DE PRESSE

BARENTIN (SEINE-MARITIME), LE 17.10.2022

PARTENARIAT ENTRE MEDEF METROPOLE ROUEN NORMANDIE

ET LUCIBEL, FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES LED

La société Lucibel et le MEDEF Métropole Rouen Normandie annoncent la mise en place d'un partenariat axé sur les économies d'énergie et le Made in France. Cette collaboration vise également à promouvoir le choix du circuit court au sein du territoire normand.

Ce partenariat va permettre aux entreprises adhérentes du MEDEF Métropole Rouen Normandie présentes dans le secteur du tertiaire et de l'industrie, de bénéficier, dans des conditions préférentielles, d'un accès aux solutions d'éclairages, innovants et de qualité, conçues et fabriquées par Lucibel à Barentin (Seine-Maritime).

Les entreprises adhérentes du MEDEF vont ainsi pouvoir réaliser des économies sur leurs consommations électriques grâce aux éclairages LED Lucibel dont les rendements sont parmi les meilleurs du marché, ce qui garantit des retours sur investissements rapides. Les éclairages LED de Lucibel permettent en effet de réduire la consommation d'électricité de plus de 70% en moyenne par rapport à des éclairages traditionnels.

L'importance du Made in France et d'une consommation locale.

Dès 2014, Frédéric GRANOTIER, président fondateur de Lucibel, a décidé de fermer l'usine de Lucibel

Shenzhen (Chine) et de relocaliser la production en Normandie, en reprenant une usine de Schneider Electric à Barentin.

Le site de production de Barentin permet à Lucibel de concevoir et industrialiser des solutions LED toujours plus performantes et durables, et de fabriquer des solutions sur mesure avec une grande réactivité et le souci permanent d'offrir une qualité irréprochable.

70% des fournisseurs de Lucibel sont situés à moins de 100 km et 75% des achats de composants sont réalisés avec entreprises Françaises.

Fin de la technologie fluorescente en 2023.

En application du règlement (UE) 2019/2020 établissant les exigences d'écoconception pour les sources lumineuses, les ampoules fluorescentes seront interdites à partir de 2023 :