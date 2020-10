Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > Lucibel SA ALUCI FR0011884378 LUCIBEL SA (ALUCI) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 15/10 17:29:45 0.9 EUR +2.51% 19:05 LUCIBEL : Rapport financier du 1er semestre 2020 PU 18:20 LUCIBEL SA : Lucibel : Résultats semestriels 2020 AN 14/09 LUCIBEL SA : Déclaration Dirigeants-Cession CO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Lucibel : Rapport financier du 1er semestre 2020 0 15/10/2020 | 19:05 Envoyer par e-mail :

Annexes aux comptes consolidés semestriels ................................ 15 Lucibel - Rapport semestriel 2020 2 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ Période du 1er janvier au 30 juin 2020 Lucibel - Rapport semestriel 2020 3 ÉVÈNEMENTS DU 1er SEMESTRE 2020 ET INCIDENCE SUR LES COMPTES Au niveau du Groupe, le 1er semestre a été marqué par plusieurs évènements majeurs : Liquidation de Cordel Au cours du 1er semestre 2020, la structure du Groupe Lucibel a été modifiée avec la sortie du périmètre de consolidation de Cordel, filiale détenue à 100 % et spécialisée dans l'éclairage de commerces. Depuis plusieurs mois, cette filiale était confrontée à d'importantes difficultés opérationnelles et à une baisse structurelle de ces ventes, notamment en raison de la progression des ventes sur internet. Début 2020, le Conseil d'administration de Lucibel a décidé de cesser son soutien financier à sa filiale ce qui a entrainé une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Rouen. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal a décidé, dans un jugement rendu le 14 janvier 2020, la liquidation directe de Cordel. Un début d'année prometteur Le groupe Lucibel avait débuté l'année 2020 sur une dynamique commerciale forte, avec un chiffre d'affaires cumulé à fin février de 2,9 M€, en hausse de 56% à périmètre constant par rapport aux deux premiers mois de 2019, et de 89% en intégrant le chiffre d'affaires réalisé par sa filiale Lorenz Light Technic, acquise par le groupe Lucibel début avril 2019. Grâce à sa fabrication essentiellement française, réalisée sur ses sites de Montreuil (93) et Barentin (76), le groupe Lucibel a réussi, en début d'année 2020, à développer son activité dans tous ses segments de marché sans subir les tensions intervenues sur les approvisionnements en provenance d'Asie. Ainsi, jusqu'au 16 mars 2020, tous les clients du groupe Lucibel ont pu être servis avec réactivité, dans le cadre d'une continuité de service parfaitement assurée. La crise sanitaire et les mesures de confinement mises en place pour faire face à l'épidémie de COVID 19 ont brutalement interrompu cette dynamique commerciale. Crise sanitaire du COVID 19 Dès l'annonce des mesures de confinement par le gouvernement le 16 mars 2020, le Groupe a décidé de recourir au dispositif de chômage partiel pour la quasi-totalité de son personnel. En effet, la crise du Covid-19 a eu un impact immédiat sur les clients du Groupe qui ont différé leurs nouvelles commandes. Les autorisations ont été accordées par les DIRECCTE concernées pour les trois sociétés Lucibel SA, Lorenz Light Technic et Procédés Hallier, et ont été renouvelés jusqu'au 31 décembre 2020. Lucibel SA a repris partiellement son activité sur son site de Barentin à compter du 14 avril 2020 afin de servir certaines commandes clients et a élargi progressivement son activité à compter du 11 mai 2020. En revanche, Procédés Hallier et Lorenz Light Technic n'ont repris leur activité qu'à compter du 11 mai 2020 et ont eu recours ponctuellement au chômage partiel afin de s'adapter au volume d'activité. Par ailleurs, le Groupe a activé l'ensemble des dispositifs mis en place au bénéfice des entreprises : report d'échéances bancaires pendant 6 mois, report (à l'initiative de la région Normandie) des remboursements des avances consenties à Lucibel, report de paiement des charges sociales, négociation de Prêts de trésorerie Garantis par l'Etat (PGE). Le Groupe a ainsi obtenu l'accord de plusieurs banques pour la mise en place de PGE à hauteur de 2,1 M€. Licenciement économique de 9 personnes sur l'entité Lucibel SA Afin d'adapter sa structure à son activité, le Groupe a décidé d'initier le licenciement économique de 9 salariés de la société Lucibel SA. En effet, compte tenu du contexte, le Groupe a décidé de ne pas maintenir d'activité Retail au sein de Lucibel et de traiter le segment de marché des commerces uniquement au sein de sa filiale Lorenz Light Technic qui intervient déjà auprès des acteurs de la grande distribution. Le Groupe a également décidé de fermer son bureau d'Olivet dans un souci de rationalisation de ses fonctions support. Lucibel - Rapport semestriel 2020 4 ACTIVITÉ DU GROUPE Présentation des comptes au 30 juin 2020 A l'instar de ce qui a été fait pour la présentation de ses comptes annuels, le groupe Lucibel a décidé de présenter la contribution de sa filiale Cordel - mise en liquidation le 14 janvier 2020 - sur une ligne à part. Afin de permettre une comparaison homogène entre 2019 et 2020, une colonne correspondant aux comptes consolidés du 1er semestre 2019 retraités des opérations de la société Cordel a été intégrée dans le tableau comparatif du compte de résultat consolidé, en application des dispositions des normes françaises pour le cas d'activités abandonnées. Les comptes 2019 présentés sont des comptes consolidés intégrant la société Lorenz Light Technic à compter de sa date d'acquisition, le 11 avril 2019. Les comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin 2020 du groupe Lucibel (« le Groupe ») ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2020. Données non auditées en K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Chiffre d'affaires 4 975 6 371 10 365 Excédent brut d'exploitation (764) (562) (652) Résultat d'exploitation (1 111) (865) (986) Résultat financier (3) 14 (34) Résultat exceptionnel (122) (396) (495) Impôt sur les bénéfices 5 (70) (70) Résultat des activités destinées - (269) - à être abandonnées Dotations aux amortissements des - (25) (25) écarts d'acquisition Résultat net (1 231) (1 610) (1 610) La colonne «30/06/2019 retraité » présente les chiffres du « 30/06/2019 publié » desquels a été retraité le compte de résultat contributif du 1 er semestre 2019 de la société Cordel, mise en liquidation le 14 janvier 2020. La contribution de Cordel au résultat consolidé du Groupe au 30 juin 2019 a été enregistrée sur la ligne « Résultat des activités destinées à être abandonnées ». Chiffre d'affaires Au 1er semestre 2020, le groupe Lucibel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 975 K€, en baisse de 22% par rapport à la même période de 2019. Cette évolution s'explique par la crise sanitaire et l'arrêt total de l'activité pendant les sept semaines de confinement et par la reprise de l'activité, qui n'a été que progressive, à compter du 11 mai 2020. Répartition du CA selon la zone 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 géographique des clients facturés retraité (*) publié France 4 581 5 948 9 597 Europe et reste du monde 394 423 769 Total 4 975 6 371 10 365 Part du CA réalisé avec des clients 7,9% 6,6% 7,4% internationaux Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Lucibel - Rapport semestriel 2020 5 La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international augmente légèrement et représente un peu moins de 8% du chiffre d'affaires du Groupe sur le 1er semestre 2020 contre 6,6% sur le 1er semestre 2019. Excédent brut d'exploitation Sur le 1er semestre 2020, l'excédent brut d'exploitation ressort en perte de 764 K€ contre une perte de 562 K€ sur le 1er semestre 2019 (à périmètre comparable). Résultat d'exploitation Sur le 1er semestre 2020, le Groupe Lucibel a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 1 111 K€ contre une perte de 865 K€ au 30 juin 2019 sur le périmètre du Groupe hors Cordel. Charges externes A périmètre constant, le montant des charges externes est resté stable entre le 1er semestre 2019 (1 372 K€) et la même période de 2020 (1 374 K€), en dépit de l'intégration, dans les comptes du Groupe, de Lorenz Light Technic sur les six mois du 1er semestre 2020 alors que cette société n'était pas encore intégrée comptablement au Groupe sur le 1er trimestre 2019. Certains postes de charges, notamment les frais de transport et de déplacement et les commissions sur ventes s'inscrivent en baisse en raison du ralentissement de l'activité sur le 1er semestre 2020. Une renégociation systématique des honoraires et contrats a également permis au Groupe de réaliser des économies significatives sur ces dépenses. Ces baisses de charges ont permis de compenser la hausse enregistrée au niveau des frais de locations immobilières et des charges locatives. Cette évolution s'explique notamment par le fait que, sur le 1er semestre 2019, Lucibel n'avait encouru une charge de loyer pour son site de Barentin qu'à compter du 8 avril 2019, date de la cession du site au fonds d'investissement M7 dans le cadre d'une opération de Sale and lease back ». Par ailleurs, en 2019, le Groupe répercutait la moitié de la charge de loyer de son site de Barentin sur sa filiale Cordel. Charges de personnel Sur le périmètre hors Cordel, les charges de personnel ont diminué de 11,6%, soit un gain d'environ 250 K€ entre le 1er semestre 2020 et la même période de 2019. Cette évolution résulte des éléments suivants : une augmentation liée au fait qu'une partie des frais de personnel refacturés à sa filiale Cordel en 2019 (direction générale, fonctions support mutualisées…) reste désormais à la charge exclusive du Groupe ;

une réduction des effectifs du Groupe hors Cordel : 77 salariés au 30 juin 2020 contre 88 au 30 juin 2019 ;

une diminution des charges de personnel supportées par le Groupe au 1 er semestre 2020 grâce aux mesures de chômage partiel mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Le Groupe évalue les économies liées à ce dispositif à environ 600 K€ sur le semestre. Autres produits et charges d'exploitation Au cours du 1er semestre 2020, les autres charges opérationnelles (impôts et taxes, dotations aux amortissements et aux provisions) sont restées à un niveau équivalent à celui du 1er semestre 2019 à périmètre constant (513 K€ vs 505 K€). L'évolution des autres produits d'exploitation entre les deux années n'est pas significative. Lucibel - Rapport semestriel 2020 6 Résultat financier Le résultat financier n'impacte quasiment pas le résultat du Groupe sur le 1er semestre 2020 du fait notamment du report des échéances bancaires consenties dans le cadre de la crise sanitaire. Résultat net Après prise en compte d'une perte exceptionnelle de 122 K€, constituée pour 150 K€ de coûts de restructuration, et d'une plus-value de consolidation de 123 K€, la perte nette du semestre s'établit à 1 231 K€, contre une perte de 1 610 K€ sur le 1er semestre 2019, laquelle intégrait la perte de Cordel à hauteur de 269 K€. Bilan Le total du bilan consolidé s'établit à 13 309 K€ au 30 juin 2020 contre 13 527 K€ au 31 décembre 2019 et se décompose comme suit : Données consolidées en K€ 30/06/2020 (*) 31/12/2019 Actif immobilisé 4 276 4 535 Actif circulant 7 311 7 032 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 722 1 960 Total des actifs 13 309 13 527 Données consolidées en K€ 30/06/2020 (*) 31/12/2019 Capitaux propres 2 079 3 313 dont Capital social 2 672 14 193 Autres fonds propres 1 162 1 185 Provisions pour risques et charges 477 454 Dettes et comptes de régularisation 7 304 5 934 dont Emprunts et dettes financières 3 234 1 899 dont Fournisseurs et comptes rattachés 2 085 2 053 Produits constatés d'avance 2 286 2 518 Passif net des activités destinées 0 123 à être abandonnées Total des passifs 13 309 13 527 (*) Données non auditées Lucibel - Rapport semestriel 2020 7 Trésorerie En raison des pertes réalisées par le Groupe sur le 1er semestre 2020, la marge brute d'autofinancement s'élève à -988 K€, en légère amélioration par rapport à la situation du 30 juin 2019 retraitée. Sur la période, le besoin en fond de roulement a augmenté notamment en raison de l'augmentation des stocks et des créances clients : la situation économique a entrainé une augmentation des délais de paiement. Certains retards au 30 juin 2020 ont été identifiés et gérés depuis. L'augmentation des dettes fiscales et sociales avec le report des échéances consenties par l'Etat a permis de réduire en partie l'augmentation du besoin en fond de roulement. Les opérations d'investissements ont été limitées sur le semestre et ont entrainé un besoin de trésorerie de 177 K€ dont la moitié a servi à couvrir le paiement de la 2ème partie de l'earn out de Lorenz (30% du résultat net 2019). Les opérations de financement ont permis de dégager une trésorerie de 1 310 K€ sur le 1er semestre 2020 : sur cette période, le Groupe a obtenu le déblocage de 1 500 K€ de Prêts Garantis par l'Etat et a remboursé 190 K€ d'emprunts, d'avances et intérêts. Au total, la trésorerie du Groupe s'élève à 1 720 K€ au 30 juin 2020 contre 2 120 K€ au 30 juin 2019 (données retraitées). Fonds propres Après déduction de la perte nette du semestre (1 231 K€) et de l'opération de réduction de capital intervenue suite à l'assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2020, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 2 079 K€ au 30 juin 2020. Le capital social de Lucibel SA s'établit à 2 672 K€ en base non diluée, composé de 14 193 496 actions dont la valeur nominale s'établit à environ 0.1882 € par action. Endettement net et gearing Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute de 1 722 K€ A cette date, le montant des emprunts et dettes financières s'élève à 3 111 K€ dont 1 938 K€ avec une échéance à moins d'un an (dans l'hypothèse où les Prêts Garantis par l'Etat ne seraient pas convertis en dettes à moyen terme). Le montant des avances consenties par la Région Normandie inscrites en « Autres fonds propres » s'élève à 1 162 K€, dont 187 K€ avec une échéance à moins d'un an. Au cours du 1er semestre 2020, le Groupe a procédé au remboursement des échéances liées aux emprunts contractés auprès de différentes banques pour 160 K€. Sur la période, le Groupe a également remboursé 22 K€ d'avances. Ces montants intègrent les reports d'échéance dont le Groupe a bénéficié de la part des établissements de crédit et de la Région Normandie dans le cadre de la crise sanitaire. Compte tenu de capitaux propres positifs de 2 079 K€ et d'un endettement net de 2 675 K€, le gearing (endettement net consolidé sur fonds propres) s'établit à 1,29. Perspectives 2020 La crise sanitaire impacte fortement plusieurs secteurs d'activité sur lesquels Lucibel intervient : Les secteurs des matériaux de construction et du BTP ont enregistré des baisses d'activité respectives de 18% et 17% sur le 1 er semestre 2020 selon une enquête du BCG du 26 juin 2020, ce qui a des répercussions significatives sur l'activité de Lucibel Pro. Le retour à la normale de l'activité est plus lent que prévu, notamment sur les plus gros chantiers en Ile-de-France. Par conséquent, le chiffre d'affaires de l'activité Lucibel Pro en septembre 2020 est resté en retrait de Lucibel - Rapport semestriel 2020 8 16% par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé sur les 3 mois précédant la crise sanitaire. Procédés Hallier, activité du Groupe présente dans le secteur de la muséographie et de l'évènementiel (expositions temporaires), subit des réductions de budget décidées par certains clients depuis septembre suite à la forte réduction de leurs recettes de billetterie sur l'année 2020.

Lorenz Light Technic, filiale du Groupe en charge du secteur de la grande distribution alimentaire, a été très sollicitée pour établir des devis à l'issue du confinement, laissant augurer une reprise dynamique au 2 nd semestre 2020. Cependant, dès septembre, il est apparu que les acteurs de ce secteur ont donné la priorité à la construction et l'aménagement de points de retrait (« drive ») pour répondre à la demande forte de leur clientèle. Dans ce contexte, les investissements liés à l'éclairage des points de vente ont été différés à 2021.

semestre 2020. Cependant, dès septembre, il est apparu que les acteurs de ce secteur ont donné la priorité à la construction et l'aménagement de points de retrait (« ») pour répondre à la demande forte de leur clientèle. Dans ce contexte, les investissements liés à l'éclairage des points de vente ont été différés à 2021. Line 5, qui commercialise des solutions de bien-être et cosmétique par la lumière LED à destination d'une cible de clients particuliers par le biais de salons professionnels et de ventes en réunion, a vu son activité stoppée brutalement par la crise sanitaire. De nouvelles approches commerciales ont été déployées dès avril 2020, notamment par le développement des ventes par internet et la réalisation de démonstrations produits en visioconférence, ce qui permet de limiter à 17% le recul du chiffre d'affaires de cette activité au 30 septembre 2020 par rapport à la même période de 2019. Dans ce contexte, le groupe Lucibel s'attend à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020 par rapport à 2019. Les perspectives pour 2021 sont étroitement liées à l'évolution de la crise sanitaire et son impact sur les secteurs économiques dans lesquels Lucibel intervient. Concernant ses innovations technologiques, et notamment le LiFi, solution d'accès à internet par la lumière sur laquelle le Groupe est pionnier, Lucibel se réjouit de la maturation progressive du marché et de la technologie. Lucibel annonce ainsi avoir remporté l'appel d'offre lancé par la métropole Toulon Provence Méditerranée pour l'installation de luminaires LiFi dans les bâtiments du Pôle Chalucet qui regroupe plusieurs établissements d'enseignement supérieur (Kedge, l'école d'architecture Camondo, l'école supérieure d'art et de design) et des espaces de co-working. L'équipement en luminaires LiFi se fera par étapes, sur trois années. Deux étages seront intégralement équipés en LiFi par Lucibel dès cette année. Précurseur dans l'adoption de solutions d'accès à internet par la lumière, Chalucet sera l'un des premiers ensembles de bâtiments au monde équipés en LiFi pour une utilisation professionnelle courante. Commentaires sur les principaux risques et incertitudes Dans leur ensemble, les facteurs de risques mentionnés dans le document de base enregistré sous le numéro I.14- 014 et visé par l'AMF n'ont pas subi de modifications. Lucibel - Rapport semestriel 2020 9 COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMES Période du 1er janvier au 30 juin 2020 Lucibel - Rapport semestriel 2020 10 1. COMPTE DE RÉSULTAT Données non auditées en K€ Notes 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Chiffre d'affaires 4 4 975 6 371 10 365 Achats consommés 5 (2 514) (3 491) (5 274) Marge sur achats consommés 2 461 2 881 5 091 en % du chiffre d'affaires 49,5% 45,2% 49,1% Charges externes 6 (1 374) (1 372) (2 469) Charges de personnel 7 (1 929) (2 182) (3 404) Impôts et taxes (165) (180) (207) Autres produits d'exploitation 8 244 313 381 Autres charges d'exploitation (1) (23) (44) Excédent brut d'exploitation (764) (562) (652) Dotations nettes des reprises aux 9 (347) (303) (334) amortissements et provisions Résultat d'exploitation (1 111) (865) (986) Résultat financier 10 (3) 14 (34) Résultat courant des sociétés intégrées (1 114) (851) (1 020) Résultat exceptionnel 11 (122) (396) (495) Impôt sur les bénéfices 12 5 (70) (70) Résultat des activités destinées à être 13 - (269) - abandonnées Résultat net de l'ensemble consolidé (1 231) (1 586) (1 585) Quote-part de résultat des sociétés mises (0) 1 1 en équivalence Dotations aux amortissements des écarts - (25) (25) d'acquisition Intérêts minoritaires - - - Résultat net (1 231) (1 610) (1 610) Résultat net par action 14 (0,09) (0,11) (0,11) Résultat net dilué par action (0,09) (0,11) (0,11) La colonne «30/06/2019 retraité » présente les chiffres du « 30/06/2019 publié » desquels a été retraité le compte de résultat contributif du 1 er semestre 2019 de la société Cordel, mise en liquidation le 14 janvier 2020. La contribution de Cordel au résultat consolidé du Groupe au 30 juin 2019 a été enregistrée sur la ligne « Résultat des activités destinées à être abandonnées ». Lucibel - Rapport semestriel 2020 11 2. BILAN ACTIFS - Données consolidées en K€ Notes 30/06/2020 (*) 31/12/2019 Ecarts d'acquisition 15 2 379 2 365 Immobilisations incorporelles 16 1 130 1 335 Immobilisations corporelles 17 585 657 Immobilisations financières 182 178 Total actif immobilisé 4 276 4 535 Stocks et en-cours 18 3 284 3 051 Clients et comptes rattachés 19 2 082 1 382 Autres créances et comptes de régularisation 20 1 945 2 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 1 722 1 960 Total actif circulant 9 033 8 992 TOTAL ACTIF 13 309 13 527 (*) données non auditées CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes 30/06/2020 (*) 31/12/2019 Données consolidées en K€ Capital 22 2 672 14 193 Primes liées au capital 42 784 Réserves de conversion groupe (197) (194) Réserves et résultats accumulés (396) (53 470) Total Capitaux propres 2 079 3 313 Intérêts hors groupe (0) - Autres fonds propres 23 1 162 1 185 Provisions 24 477 454 Emprunts et dettes financières 25 3 234 1 899 Fournisseurs et comptes rattachés 26 2 085 2 053 Autres dettes et comptes de régularisation 27 4 271 4 500 Total Dettes 9 591 8 452 Passif net des activités destinées à être 28 123 abandonnées TOTAL PASSIF 13 309 13 527 (*) données non auditées Lucibel - Rapport semestriel 2020 12 3. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Capital Capitaux Données en K€ Primes Actions Réserves et Ecarts de propres, part résultats attribuable aux sauf nombre d'actions Nbre d'émission propres conversion Montant accumulés actionnaires de d'actions la société mère Au 31/12/2018 14 193 496 14 193 42 784 (396) (41 083) (187) 15 311 Opérations sur actions 22 22 propres Résultat net de la période (12 013) (12 013) Ecarts de conversion (7) (7) Autres variations - Au 31/12/2019 14 193 496 14 193 42 784 (374) (53 096) (194) 3 313 Réduction du capital (11 521) (42 784) 54 305 (0) Opérations sur actions - propres Résultat net de la période (1 231) (1 231) Ecarts de conversion (3) (3) Autres variations - Au 30/06/2020 (*) 14 193 496 2 672 0 (374) (22) (197) 2 079 (*) données non auditées Lucibel - Rapport semestriel 2020 13 4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS Données consolidées, non auditées, en K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Résultat net consolidé (1 231) (1 610) (1 610) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - (1) (1) Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne de 362 506 430 variation des créances clients et des stocks ci-dessous) Gains ou pertes sur cession (119) (5) (5) Marge brute d'autofinancement (A) (988) (1 111) (1 184) Variation des stocks (234) 164 453 Variation des créances clients (865) 63 144 Variation des dettes fournisseurs 87 (816) (608) Variation des autres actifs et passifs opérationnels 626 (51) (51) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 374) (1 750) (1 247) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations (26) (285) (288) incorporelles et corporelles Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (46) (106) (106) Décaissements liés aux prêts et dépôts (8) (25) (25) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 4 080 4 080 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 3 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement (101) (949) (949) d'entreprise Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (177) 2 715 2 712 Remboursement d'emprunts et de dettes financières (190) (370) (470) (y.c avances conditionnées) Emission d'emprunts et de dettes financières 1 500 396 396 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 1 310 26 (73) Incidence des variations des cours de devises (E) 0 Trésorerie des activités abandonnées (F) (463) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E+F) (240) 528 1 392 Trésorerie nette à l'ouverture 1 960 1 592 1 592 Trésorerie nette à la clôture (**) 1 719 2 120 2 984 La colonne « 30/06/2019 retraité » a été établie sur la base d'un abandon de l'activité Cordel au 1 er janvier 2019 et présente donc les chiffres du « 30/06/2019 publié » hors flux de trésorerie liés à l'activité Cordel du 1 er semestre 2019. La trésorerie des activités abandonnées correspond au montant de la trésorerie Cordel au 31/12/2018. (**) Au 30 juin 2020, la trésorerie se décompose en 1 722 K€ de trésorerie et 3 K€ de trésorerie passive Lucibel - Rapport semestriel 2020 14 ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS ASPECTS GENERAUX ......................................................................................................................... 16 Note 1 Comptes consolidés et principes comptables.................................................................... 16 Note 2 Périmètre de consolidation et regroupements d'entreprises ............................................. 18 Note 3 Secteurs opérationnels ..................................................................................................... 18 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT ............................................................................. 19 Note 4 Chiffre d'affaires ................................................................................................................. 19 Note 5 Achats consommés............................................................................................................ 19 Note 6 Charges externes............................................................................................................... 20 Note 7 Effectifs et charges de personnel....................................................................................... 21 Note 8 Autres produits d'exploitation ............................................................................................. 21 Note 9 Dotations et reprises aux amortissements et provisions ................................................... 22 Note 10 Résultat financier ............................................................................................................... 22 Note 11 Résultat exceptionnel......................................................................................................... 23 Note 12 Impôts sur les bénéfices .................................................................................................... 23 Note 13 Résultat des activités destinées à être abandonnées ....................................................... 24 Note 14 Résultat par action ............................................................................................................. 25 NOTES RELATIVES AU BILAN............................................................................................................ 26 Note 15 Ecarts d'acquisition ............................................................................................................ 26 Note 16 Immobilisations incorporelles............................................................................................. 27 Note 17 Immobilisations corporelles................................................................................................ 28 Note 18 Stocks ................................................................................................................................ 28 Note 19 Clients et comptes rattachés.............................................................................................. 29 Note 20 Autres créances et comptes de régularisation................................................................... 30 Note 21 Trésorerie et équivalents de trésorerie .............................................................................. 30 Note 22 Capitaux propres et informations sur le capital.................................................................. 30 Note 23 Autres fonds propres.......................................................................................................... 31 Note 24 Provisions........................................................................................................................... 31 Note 25 Emprunts et dettes financières .......................................................................................... 32 Note 26 Fournisseurs et comptes rattachés.................................................................................... 33 Note 27 Autres dettes et comptes de régularisation ....................................................................... 33 Note 28 Passif des activités destinées à être abandonnées ........................................................... 34 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .............................................................................................. 35 Note 29 Evénements post-clôture ................................................................................................... 35 Lucibel - Rapport semestriel 2020 15 ASPECTS GENERAUX Informations relatives à l'entreprise Le Groupe Lucibel (le « Groupe ») est spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d'éclairage innovantes basées en particulier sur la technologie LED (Light-Emitting Diod, ou diode électroluminescente). Le Groupe est positionné pour l'essentiel sur les segments du marché des professionnels pour lesquels ses solutions LED apportent une valeur d'usage maximale, à savoir les bureaux, les musées, les surfaces commerciales et l'industrie. Le Groupe se diversifie dans d'autres domaines d'application de la LED comme la communication par la lumière pour laquelle la Société est pionnière dans l'industrialisation et la commercialisation du LiFi (accès à internet par la lumière). La société mère du Groupe, Lucibel SA (la « Société »), créée en 2008, est une société anonyme, régie par les dispositions de la loi française et dont le siège social est situé à Barentin (France). Le Groupe Lucibel compte 77 collaborateurs au 30 juin 2020 et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 M€ au cours des six premiers mois de l'exercice 2020. NOTE 1 - Comptes consolidés et principes comptables Les comptes intermédiaires au 30 juin 2020 du groupe LUCIBEL ont été établis selon le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) n°99-02 du 29 avril 1999. Les comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin 2020 du Groupe Lucibel (« le Groupe ») ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2020. Financement et continuité d'exploitation Au cours du 1er semestre 2020, les besoins de financement de la Société ont été couverts principalement par la mise en place de prêts garantis par l'Etat à hauteur de 1,5 M€ et par la prise en charge d'une partie des frais de personnel dans le cadre des mesures mises en place de manière exceptionnelle par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie brute de 1 722 K€ et de capitaux propres positifs à hauteur de 2 079 K€. A cette date, l'endettement du Groupe s'élève à 4 396 K€ (dont 1 162 K€ d'avances conditionnées). Postérieurement au 30 juin 2020, le Groupe a bénéficié d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 600 K€ débloqué début juillet 2020 au profit de sa filiale Lorenz Light Technic. Le Groupe a également lancé, fin juillet 2020, une opération sur capital d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) permettant de renforcer ses fonds propres d'environ 3,5 M€ si l'ensemble des bons étaient exercés d'ici juillet 2022 (voir les détails dans le communiqué de presse du 24 juillet 2020 disponible sur le site www.lucibel.io). Au 30 septembre 2020, c'est un peu plus de 600 K€ d'actions nouvelles qui ont été souscrites dans le cadre de cette opération. Le Groupe poursuit également des discussions pour obtenir un complément de PGE qui pourrait s'élever à 500 K€ sur Lucibel SA. Sur la base de ces éléments et des prévisions de trésorerie du Groupe, les comptes consolidés du semestre clos le 30 juin 2020 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. Jugement et recours à des estimations La préparation des états financiers nécessite, de la part de la Direction de Lucibel, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses susceptibles d'avoir un impact sur les montants des actifs et des Lucibel - Rapport semestriel 2020 16 passifs, sur ceux des produits et des charges, et sur l'information donnée dans les notes aux états financiers. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont déterminées à partir de l'expérience opérationnelle accumulée, de données de marché disponibles et sur la base d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs dans l'application des principes comptables retenus par le Groupe. Les montants définitifs qui figureront dans les futurs états financiers de Lucibel pourront être différents des valeurs actuellement estimées. Ces estimations et hypothèses sont réexaminées de façon continue. Les estimations retenues qui contribuent de manière significative à la présentation des états financiers portent notamment sur les éléments suivants : Appréciation de la valorisation des écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée indéterminée Le Groupe LUCIBEL considère qu'il n'y a pas de durée d'utilisation limitée aux écarts d'acquisition et aux marques comptabilisés à l'actif de son bilan. En conséquence, ces éléments incorporels ne font pas l'objet d'un amortissement mais de tests de valeur à la clôture de chaque exercice. Reconnaissance des frais de développement à l'actif Lucibel consacre des efforts importants à la recherche et au développement. Dans ce cadre, Lucibel doit effectuer des jugements et interprétations pour la détermination des frais de développement qui doivent être capitalisés lorsque les six critères définis par le règlement du CRC n°99-02 du 29 avril 1999 sont satisfaits. Provisions Lucibel peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par Lucibel dès lors qu'il existe une probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à sa charge. Lucibel met en œuvre des jugements et des interprétations afin de déterminer sa meilleure estimation du risque encouru et d'établir le niveau de provisionnement du risque. Les provisions sont présentées en note 23. Change Les cours de change utilisés pour la conversion des états financiers des activités à l'étranger sont les suivants (pour un euro) : Taux de Taux Moyen Taux de Taux Moyen Devises clôture 1er semestre clôture 2019 30/06/2020 2020 31/12/2019 AED Dirham EAU 4,13241 4,04423 4,12031 4,16596 CHF Franc Suisse 1,06510 1,06415 1,08540 1,11245 CNY Yuan 7,92190 7,75091 7,82050 7,73549 HKD Dollar de Hong Kong 8,67880 8,55314 8,74730 8,77150 MAD Dirham Marocain 10,90000 10,76808 10,86957 10,91373 Lucibel - Rapport semestriel 2020 17 NOTE 2 - Périmètre de consolidation et regroupements d'entreprises La mise en liquidation judiciaire de la société Cordel, prononcée le 14 janvier 2020, a entrainé la perte du contrôle de cette filiale détenue par LUCIBEL. En conséquence, les titres Cordel ont fait l'objet d'une déconsolidation au 1er janvier 2020 : ils sont sortis du périmètre du Groupe et ont été repris à l'actif pour la quote-part de capitaux propres qu'ils représentaient au 1er janvier 2020, c'est-à-dire une valeur nulle. Au 30 juin 2020, les titres Cordel sont dépréciés en totalité ainsi que le compte courant Cordel débiteur détenu par LUCIBEL. Il n'y a pas eu d'autres modifications durant le semestre. Périmètre de consolidation Au 30 juin 2020, le périmètre de consolidation, constitué des filiales consolidées par intégration globale et par mise en équivalence s'établit comme suit : Nom de la Société Pays d'activité Méthode de % contrôle % contrôle consolidation (1) 2020 2019 Lucibel SA France IG Société mère Société mère Line 5 France IG 100% 100% Lorenz Light Technic France IG 100% 100% Lucibel Africa Maroc IG 80% 80% Procédés Hallier France IG 100% 100% Cordel (2) France IG 100% Lucibel Suisse (2) Suisse IG 100% 100% Diligent Factory (3) Chine IG 100% 100% Lucibel Middle East EAU MEQ 40% 40% SLMS France MEQ 50% 50% IG : Intégration globale, MEQ : Mise en équivalence société en cours de liquidation société en sommeil NOTE 3 - Secteurs opérationnels L'information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l'information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de Lucibel. Il n'existe qu'un seul pôle d'activité au sein du Groupe Lucibel qui regroupe les activités de développement et de commercialisation, tant en France qu'à l'étranger, de solutions LED. Lucibel - Rapport semestriel 2020 18 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT NOTE 4 - Chiffre d'affaires Au 1er semestre 2020, aucun client n'a franchi le seuil de 10% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est réalisé quasi exclusivement depuis des entités de facturation basées en France et la part du chiffre d'affaires réalisée en prestations de service représente un faible pourcentage du chiffre d'affaires. Néanmoins, une partie de ces prestations de service est incluse dans le chiffre d'affaires des produits « fournis posés » et n'est donc pas directement identifiable. Répartition du CA selon la zone 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 géographique des entités de facturation retraité (*) publié France 4 872 6 230 10 224 Afrique - Moyen Orient 103 141 141 Total 4 975 6 371 10 365 Répartition du CA selon la zone 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 géographique des clients facturés retraité (*) publié France 4 581 5 948 9 597 Afrique - Moyen Orient 193 235 254 Europe et reste du monde 201 188 515 Total 4 975 6 371 10 365 Répartition du CA par nature 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Ventes de marchandises 4 686 6 297 9 837 Prestations de service 289 74 528 Total 4 975 6 371 10 365 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. NOTE 5 - Achats consommés En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Achats et variation de stock de matières premières 1 081 1 197 1 225 Achats et variation de stock de marchandises 1 069 1 906 3 505 Achats d'études et sous-traitance 289 273 339 Achats non stockés de matières et fournitures 75 115 205 Achats consommés 2 514 3 491 5 274 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Lucibel - Rapport semestriel 2020 19 Les achats de matières premières sont restés quasiment stables entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020 : le Groupe a continué à s'approvisionner en composants et matières premières afin de répondre à la demande de ses clients dès la reprise d'activité. En revanche, les achats de marchandises ont fortement diminué entre ces deux périodes, variation qui s'explique par la suspension de l'activité pendant les 2 mois de confinement. Les achats d'études et sous-traitance évoluent peu entre le 1er semestre 2019 et la même période de 2020 : cependant, ces achats sont essentiellement réalisés pour le compte de la société Lorenz Light Technic qui fait appel à de nombreux sous-traitants pour réaliser l'installation de ses luminaires. Or, sur le 1er semestre 2019, Lorenz n'a contribué au résultat du Groupe qu'à compter d'avril 2019, date de son rachat par le Groupe. L'évolution relevée traduit donc un ralentissement de l'activité car avec l'intégration de Lorenz Light Technic, le Groupe aurait dû enregistrer un montant d'études et de sous- traitance plus élevé sur le 1er semestre 2020. NOTE 6 - Charges externes Le poste « Autres Charges externes » se décompose comme suit : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Locations immobilières et charges locatives 272 (36) 3 Autres locations (véhicules, matériel) 89 73 269 Entretiens et réparations 44 87 138 Assurances 37 30 96 Commissions 166 201 201 Honoraires 356 380 666 Publicité 75 141 173 Transports sur achats et ventes 157 267 341 Frais déplacements - Missions - Réception 77 122 315 Frais postaux et téléphone 58 65 93 Services bancaires 24 27 31 Autres 19 16 20 Total 1 374 1 372 2 345 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. A périmètre comparable, le montant des charges externes est resté stable entre le 1er semestre 2019 et la même période de 2020, même si cette évolution traduit des mouvements contraires. En effet, certains postes ont enregistré des baisses dont certaines directement liées au ralentissement de l'activité sur le 1er semestre 2020 ; c'est le cas des frais de transport et de déplacement, ainsi que des commissions qui sont étroitement liés au niveau d'activité. Sur le 1er semestre 2020, ces baisses de charges ont permis de compenser la hausse enregistrée au niveau des frais de locations immobilières et charges locatives. Pour rappel, sur le 1er semestre 2019, le Groupe n'a supporté les frais de location de sa filiale Lorenz Light Technic qu'à compter de sa date d'acquisition (avril 2019), tout comme pour son site de Barentin dont elle a assumé les charges de location seulement à compter d'avril 2019, date de la cession au fonds d'investissement M7. Par ailleurs, sur cette période le Groupe répercutait la moitié de la charge de loyer de Barentin sur Cordel qui occupait le site au même titre que Lucibel. Enfin, sur cette période, le Groupe avait reconnu comptablement une grande partie de la franchise obtenue lors de la signature du bail de ses locaux de Rueil-Malmaison, cette franchise étant définitivement acquise suite à une renégociation globale du bail. C'est pour cette raison que le chiffre retraité de 2019 fait apparaitre un produit et non une charge. Lucibel - Rapport semestriel 2020 20 NOTE 7 - Effectifs et charges de personnel Effectifs Au 30 juin 2020, l'effectif total du Groupe s'élève à 77 collaborateurs. Charges de personnel Au 30 juin 2020, les charges de personnel, s'élèvent à 1 929 K€ contre 2 182 K€ sur le même période de 2019 à périmètre constant, c'est-à-dire retraité de Cordel. En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Rémunérations et charges sociales 1 929 2 182 3 404 Total 1 929 2 182 3 404 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Contrairement à ce qui a été fait au cours du 1er semestre 2019 (chiffres retraités), le Groupe n'a pas pu répercuter certains frais de personnel sur sa filiale Cordel. L'ensemble des frais de personnel de la direction générale et des fonctions support a donc été entièrement supporté par le Groupe : la hausse induite par cette nouvelle répartition a été en partie compensée par les mesures de chômage partiel auxquelles le Groupe a eu recours dans le cadre de la crise sanitaire. L'économie réalisée grâce à ce dispositif a été estimé à un peu plus de 600 K€ sur le 1er semestre 2020. Pour ajuster ses charges de personnel à son activité, le Groupe a décidé de mettre en place un plan de licenciement économique de 9 salariés sur l'entité juridique Lucibel SA. Ces mesures auront un impact sur les charges de personnel engagées sur le 2nd semestre 2020. NOTE 8 - Autres produits d'exploitation En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Production stockée (88) (27) (27) Frais de développement capitalisés 23 106 106 Subvention d'exploitation Autres produits 260 171 173 Transfert de charges 49 63 129 Total 244 313 381 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Les frais de développement capitalisés, qui correspondent à une partie des frais de personnel de recherche portée par la maison mère, sont en diminution sur le 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019, en particulier à cause des mesures de chômage partiel mises en place au niveau du Groupe et qui ont également affecté les fonctions de recherche et développement. Le poste « Autres produits » comprend : le crédit d'impôt recherche qui correspond à la part du CIR 2020 attribuable aux dépenses de recherche conservées en charge et à la reprise en résultat des CIR des années antérieures au rythme de l'amortissement des dépenses de recherche capitalisées pour un total de 111 K€ ; Lucibel - Rapport semestriel 2020 21 la quote-part de plus-value sur la cession du site de Barentin reconnue au titre du 1 er semestre 2020 pour un montant de 123 K€ (contre 55 K€ sur le 1 er semestre 2019). Le poste « Transfert de charges » est principalement constitué des coûts relatifs au personnel parti à la fin du 1er semestre 2020 dans le cadre du licenciement économique de 9 personnes initié par le Groupe suite à la crise sanitaire. NOTE 9 - Dotations et reprises aux amortissements et provisions Le poste « Dotations et reprises aux amortissements et provisions » se décomposent ainsi : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Dot. / (Rep.) - amortissements sur immo. incorporelles 254 265 359 Dot. / (Rep.) provisions - amortissements sur immo. 87 98 101 corporelles Dot. / (Rep.) provisions sur stock 32 102 38 Dot. / (Rep.) provisions sur créances clients 20 (95) (81) Dot. / (Rep.) provisions (46) (68) (83) Total 347 303 334 Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. NOTE 10 - Résultat financier Les principales composantes du résultat financier sont les suivantes : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié Dotations financières aux amortissements et provisions - (1) (1) Intérêts et charges assimilées (11) (22) (34) Différences négatives de changes (10) (9) (9) Autres charges financières (1) - (7) Total des charges financières (21) (32) (51) Autres intérêts et produits assimilés 15 35 5 Reprise de dotations aux amortissements et aux provisions 1 1 financières Différences positives de changes 2 8 8 Autres produits financiers 1 1 2 Total des produits financiers 18 46 17 Résultat financier (3) 14 (34) Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Lucibel - Rapport semestriel 2020 22 Le montant des intérêts payés sur le 1er semestre 2020 est en diminution par rapport au 1er semestre 2019 en raison des reports des échéances bancaires consentis par les établissements de crédit dans le cadre de la crise sanitaire NOTE 11 - Résultat exceptionnel En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié (Perte) / gain sur cession 5 5 Plus-value de déconsolidation de Cordel 127 Autres produits et charges exceptionnels (179) (209) (465) (Dot.) / Rep. provisions (69) (192) (35) Total (122) (396) (495) Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Une plus value de 127 K€ a été constatée suite à la déconsolidation des titres Cordel enregistrée début janvier 2020 en conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la société. Les autres produits et charges exceptionnels comprennent principalement les charges de restructuration liées au licenciement économique décidé à la fin du 1er semestre. NOTE 12 - Impôts sur les bénéfices Ventilation de la charge ou du produit d'impôt En K€ 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2019 retraité (*) publié (Charge) Produit d'impôt courant 5 (70) (70) (Charge) Produit d'impôts différés Total 5 (70) (70) Les chiffres « 30/06/2019 retraité » correspondent aux chiffres au 30/06/2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire sans Cordel. Lucibel - Rapport semestriel 2020 23 Rapprochement de l'impôt comptabilisé et de l'impôt théorique L'écart entre l'impôt sur les sociétés calculé selon le taux en vigueur en France et le produit ou la charge d'impôt au compte de résultat s'analyse comme suit : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Résultat avant impôt hors résultat des mises en (1 236) (1 515) équivalence et des activités abandonnées Taux d'impôt en vigueur 28,00% 33,33% (Charge) Produit d'impôt théorique calculé 346 505 au taux en vigueur Incidence sur la (charge) produit d'impôt des : Déficits antérieurs non activés utilisés - Déficits de la période non activés (345) (625) Différentiel de taux 4 50 Autres éléments (Charge) Produit d'impôt constaté 5 (70) au compte de résultat NOTE 13 - Résultat des activités destinées à être abandonnées Les principaux agrégats du compte de résultat de Cordel au 30 juin 2019 sont présentés dans le tableau ci-après. Ces chiffres n'avaient pas été audités, le Groupe ne procédant pas à l'audit de ses comptes semestriels. En K€ - chiffres non audités 30/06/2019 Chiffre d'affaires 3 994 Résultat d'exploitation (122) Résultat financier (48) Résultat exceptionnel (99) Dépréciation écart d'acquisition 0 Résultat net des activités (269) destinées à être abandonnées Hors dépréciations des éléments incorporels et des dépréciations d'écarts d'acquisition, la contribution de Cordel à la ligne « Résultat net des activités destinées à être abandonnées » sur le 1er semestre 2019 est une perte de 269 K€. Lucibel - Rapport semestriel 2020 24 NOTE 14 - Résultat par action Résultat par action 30/06/2020 30/06/2019 Résultat de l'exercice (en K€) (1 231) (1 610) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 14 193 496 14 176 628 Résultat de base par actions (€ / action) (0,09) (0,11) Résultat dilué par action (€ / action) (0,09) (0,11) Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours du semestre Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSAR, BSPCE et options) sont considérés comme anti dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action. Lucibel - Rapport semestriel 2020 25 NOTES RELATIVES AU BILAN NOTE 15 - Écarts d'acquisition - regroupements d'entreprises Au 30 juin 2020, les écarts d'acquisition se décomposent de la façon suivante : En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Procédés Hallier 1 626 1 626 Confidence 491 491 Lorenz 262 248 Total 2 379 2 365 Au 31 décembre 2019, le Groupe a réalisé des tests de valeur pour chaque écart d'acquisition et suite ces tests, a décidé de ne pas enregistrer de dépréciation pour les écarts d'acquisition de Procédés Hallier, Lorenz et Confidence. Aucun élément nouveau n'a conduit le Groupe à réaliser des tests de dépréciation au 30 juin 2020. L'intégration de la société Lorenz Light Technic a conduit le Groupe à reconnaitre un écart d'acquisition de 248 K€ à fin décembre 2019. Le montant de cet écart d'acquisition a augmenté de 14 K€ suite à l'augmentation du complément de prix calculé sur la base du résultat du 1er semestre 2020. L'écart d'acquisition fera l'objet d'une réévaluation ultérieure en fonction du complément de prix définitif qui pourra être versé sur la base des comptes 2020, conformément aux modalités de l'acte d'acquisition. En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Valeur nette en début d'exercice 2 365 8 231 Mouvement de périmètre 14 400 Perte de valeur écart d'acquisition Cordel en résultat des (6 114) activités abandonnées Perte de valeur en dotation dépréciation des écarts (152) d'acquisition Valeur nette en fin d'exercice 2 379 2 365 Lucibel - Rapport semestriel 2020 26 NOTE 16 - Immobilisations incorporelles Les acquisitions de la période correspondent principalement à des frais de développement sur des projets lancés en production sur le semestre et en cours de développement à la clôture. VALEUR BRUTE Frais de Relations Autres immo. Immo. Marques Incorporelles Total en K€ développement clients incorporelles en cours Au 31 décembre 2019 2 041 706 580 637 56 4 020 Acquisitions 14 34 48 Sorties - Variations de périmètre - Reclassement et mise au 36 (36) - rebut Autres variations 3 3 Au 30 juin 2020 2 077 706 583 651 54 4 071 AMORTISSEMENTS Frais de Relations Autres immo. Immo. Marques Incorporelles Total en K€ développement clients incorporelles en cours Au 31 décembre 2019 (1 548) (426) (128) (583) - (2 685) Dotations (204) (35) (14) (254) Sorties - Variations de périmètre - Reclassement et mise au - rebut Autres variations (2) 0 (2) Au 30 juin 2020 (1 752) (461) (131) (596) - (2 941) VALEUR NETTE Frais de Relations Autres immo. Immo. Marques Incorporelles Total en K€ développement clients incorporelles en cours Au 31 décembre 2019 493 280 452 54 56 1 335 Au 30 juin 2020 325 245 452 55 54 1 130 Lucibel - Rapport semestriel 2020 27 NOTE 17 - Immobilisations corporelles Matériels et Autres Autres VALEUR BRUTE outillages - Terrain et immobilisations immobilisations Total en K€ Installations constructions corporelles en corporelles techniques crédit-bail Au 31 décembre 2019 856 87 688 141 1 772 Acquisitions 2 21 23 Sorties (8) (8) Variations de périmètre - Reclassement et mise 8 (8) - au rebut Autres variations (1) (1) Au 30 juin 2020 865 87 694 141 1 786 Matériels et Autres Autres AMORTISSEMENTS outillages - Terrain et immobilisations immobilisations Total en K€ Installations constructions corporelles en corporelles techniques crédit-bail Au 31 décembre 2019 (680) (420) (15) (1 114) Dotations (32) (39) (16) (87) Reprises - Variations de périmètre - Reclassement et mise - au rebut Autres variations 1 - Au 30 juin 2020 (711) - (458) (31) (1 201) Matériels et Autres Autres VALEUR NETTE outillages - Terrain et immobilisations immobilisations Total en K€ Installations constructions corporelles en corporelles techniques crédit-bail Au 31 décembre 2019 176 87 268 126 657 Au 30 juin 2020 153 87 235 110 585 NOTE 18 - Stocks En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Valeur brute matières premières et composants 1 954 1 886 Valeur brute marchandises 2 099 1 903 Provisions cumulées (769) (738) Valeur nette 3 284 3 051 Lucibel - Rapport semestriel 2020 28 La valeur nette des stocks au 30 juin 2020 s'établit à 3 284 K€ contre 3 051 K€ au 31 décembre 2019. Elle correspond principalement à la valeur nette des composants et produits solutions LED. L'augmentation enregistrée sur le semestre est en partie liée au ralentissement de l'activité consécutive à la crise sanitaire. Les provisions pour dépréciation constatées à la clôture du 30 juin 2020 prennent en considération l'obsolescence et les difficultés d'écoulement de certains produits finis. Au cours du semestre, la variation des provisions sur stocks se décompose comme suit : En K€ Provisions sur stocks Au 31 décembre 2019 (738) Dotations (685) Reprises 654 Variations de périmètre Au 30 juin 2020 (769) NOTE 19 - Clients et comptes rattachés En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Valeur brute 4 021 3 302 Provisions cumulées (1 939) (1 920) Valeur nette 2 082 1 382 L'augmentation des créances clients sur le semestre s'explique essentiellement par un allongement des délais de paiement que certains clients se sont octroyés avec la crise sanitaire. Le Groupe Lucibel dispose d'un contrat de cessions de créances commerciales sous forme d'affacturage avec FactoFrance concernant les sociétés Lucibel SA et Procédés Hallier. Au 30 juin 2020, le montant total financé par le factor pour le Groupe représente 828 K€ contre 1 853 K€ au 31 décembre 2019, évolution qui reflète la faiblesse de l'activité après le confinement. Dans le cadre de ce contrat, les sociétés ont convenu de vendre, sur une base renouvelable, certaines de leurs créances clients. Conformément aux dispositions des contrats, les sociétés, en tant que cédantes, demeurent exposées aux risques de crédit et de délais de paiement. Le Groupe bénéficie également d'une assurance-crédit en cas de défaillance de ses clients. Ces contrats s'appliquent aux clients à concurrence de leur limite de crédit. Au-delà, la Société procède à une analyse interne du risque client et demande, si nécessaire, des garanties auprès des clients présentant un risque de crédit et / ou sécurise le paiement avec un paiement d'avance. Lucibel - Rapport semestriel 2020 29 NOTE 20 - Autres créances et comptes de régularisation En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Fournisseurs avances et acomptes 612 666 Etat - crédit d'impôt recherche 148 403 Créances fiscales et sociales 245 171 Charges constatées d'avance 214 209 Autres créances 727 1 150 Total des autres actifs courants 1 945 2 599 La créance « Etat - crédit d'impôt recherche » enregistrée à hauteur de 148 K€ au 30 juin 2020 correspond, pour le groupe d'intégration fiscale, aux créances de crédit impôt recherche (CIR), soit : une quote-part des CIR 2016 et 2017 (76 K€) ;

quote-part des CIR 2016 et 2017 (76 K€) ; un reliquat de CIR 2019 non encaissé (29 K€). Les créances de CIR et de Crédit impôt innovation 2019 ont été encaissées par la Société en avril 2020 avant la fin de l'instruction du dossier par l'administration fiscale, et ce, en raison de la crise sanitaire ;

le montant du CIR 2020 (42 K€). Le poste « Autres créances » représente essentiellement le montant des réserves constituées chez le factor suite à la cession des créances clients dans le cadre du contrat d'affacturage ainsi que le montant de la retenue de garantie constituée par le factor à l'occasion de ces mêmes cessions. Ces créances sont, pour l'essentiel, à moins d'un an. NOTE 21 - Trésorerie et équivalents de trésorerie En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Disponibilités 1 722 1 960 Valeurs mobilières de placement et comptes à terme 0 Total Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 722 1 960 NOTE 22- Capitaux propres et informations sur le capital L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, réunie à huis clos le 29 juin 2020, a décidé au travers de sa 18ème résolution, de procéder à une réduction du capital social de la Société motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions. Ainsi, au 30 juin 2020, le capital social s'élève à 2 672 K€ et est intégralement libéré. Il est composé de 14 193 496 actions d'une seule catégorie et dont la valeur nominale s'établit à environ 0,1882 euro par action. Au 30 juin 2020, 11,4 % du capital social est détenu par le dirigeant fondateur de la Société et sa société holding. Un peu plus de 10% des actions sont détenues par Aster Capital, le reste des actions en circulation constituant le flottant qui représente près des trois quarts des actions en circulation. Aucune opération n'est intervenue sur le capital durant le 1er semestre 2020. Lucibel - Rapport semestriel 2020 30 NOTE 23 - Autres fonds propres Au 30 juin 2020, le montant des « Autres fonds propres » était uniquement constitué d'avances conditionnées qui se décomposaient selon l'échéancier présenté ci-dessous : En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Avances conditionnées 1 162 1 185 Total autres fonds propres 1 162 1 185 Au cours du 1er semestre 2020, les principales variations de ce poste sont liées aux remboursements des avances attribuées par la laRégion Normandie pour 33 K€. La Région Normandie a décidé de suspendre le remboursement des avances dès le début de la crise sanitaire pour une durée de six mois. Les remboursements ne reprendront qu'en octobre 2020, sur la base du nouvel échéancier communiqué par la Région et dont le détail est présenté ci-après : Mise en Taux Au 30 30-juin- 30-juin- 30-juin- 30-juin- 30-juin- Avances conditionnées d'intérêt place juin 2020 21 22 23 24 25 effectif Avance Région Normandie 2011 0,00% 1 162 187 285 285 285 119 Total avances 1 162 187 285 285 285 119 conditionnées NOTE 24 - Provisions En K€ 31/12/2019 Dotations Reprises Variation de 30/06/2020 utilisées périmètre Provisions pour risque 164 111 (164) 111 produit Provisions pour risques - 0 Provisions pour engagement 49 7 57 de retraite Autres provisions 240 91 (22) 309 Total provisions 454 210 (186) - 477 La provision pour « Risque produit » couvre notamment les coûts éventuels associés à un mauvais fonctionnement des produits commercialisés par le Groupe durant la période de garantie (généralement comprises entre 1 et 3 ans). Cette provision est évaluée à partir d'une analyse de la nature et de la criticité des défauts identifiés et d'une estimation du coût des actions correctrices à mettre en œuvre (frais d'installation des produits remplacés inclus). Les autres provisions pour risques sont évaluées au cas par cas. Passifs éventuels Dans le cadre de la gestion de ses activités, le Groupe est impliqué dans ou a engagé diverses procédures contentieuses ou précontentieuses qui n'ont pas donné lieu à la constitution de provisions Lucibel - Rapport semestriel 2020 31 pour risques. Le Groupe estime que la situation financière consolidée ne serait pas affectée de façon significative en cas d'issue défavorable de ces procédures. NOTE 25 - Emprunts et dettes financières En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Emprunts et dettes bancaires 3 111 1 771 Emprunts sur contrats de crédit-bail 119 127 Concours bancaires / intérêts courus 4 1 Total emprunts et autres dettes financières 3 234 1 899 Au 30 juin 2020, le montant des emprunts et autres dettes financière s'élève à 3 234 K€ contre 1 899 K€ au 31 décembre 2019. Cette évolution s'explique essentiellement par l'obtention de Prêts Garantis pas l'Etat (PGE) pour un montant de 2,1 M€ dans le cadre de la crise sanitaire, dont 1,5 M€ ont été débloqués durant le 1er semestre 2020. Ces dettes ont été enregistrés à court terme, mais le Groupe aura la possibilité de les convertir en dettes à moyen terme avant leur échéance respective. L'évolution de ce poste au cours de l'exercice est détaillée dans le tableau ci-dessous : En K€ 31/12/2019 Souscriptions Remboursements 30/06/2020 Emprunts et dettes bancaires 1 771 1 500 (160) 3 111 Emprunts sur contrats de crédit-bail 127 (8) 119 Concours bancaires / intérêts courus 1 3 4 Total emprunts et autres dettes 1 899 1 503 (168) 3 234 financières Un détail de la composition et de l'échéancier des dettes bancaires est présenté ci-après : Mise en Taux Au 30 30-juin- 30-juin- 30-juin- 30-juin- 30-juin- Emprunts d'intérêt place juin 2020 21 22 23 24 25 effectif OSEO - PPA févr-12 5,80% 8 8 - - - - BRED déc-17 1,00% 134 134 - - - CIC - financement nov-18 2,25% 418 95 114 114 95 - acquisition Confidence Caisse d'Epargne IDF juin-19 1,30% 323 73 99 100 51 BPALC - financement nov-19 0,80% 654 103 139 140 141 130 Assurance Prospection 2014 0,00% 74 25 25 24 - - Export PGE CIC - Lucibel mai-20 0,00% 500 500 PGE CIC mai-20 0,00% 500 500 Procédés Hallier PGE Caisse d'épargne mai-20 0,00% 500 500 Lucibel Total Emprunts 3 111 1 938 377 379 287 130 bancaires Lucibel - Rapport semestriel 2020 32 L'emprunt à moyen terme contracté en 2018 auprès de la banque CM-CIC (570 K€ de nominal), est soumis au respect de covenants financiers basés sur les comptes consolidés de Lucibel SA. Ils sont détaillés ci-après : Maintien des fonds propres de Lucibel à au moins 10 M€ ;

Résultat d'exploitation positif à compter du 31 décembre 2019 ;

Maintien d'un ratio Dettes financières nettes (hors avances conditionnées) sur Fonds propres inférieur à 0,5. Les covenants sont évalués chaque année sur la base des comptes consolidés annuels. Sur la base des comptes semestriels, le Groupe anticipe que l'un au moins de ces convenants ne sera pas respecté et va donc se rapprocher de la banque CM-CIC pour demander un bris de covenants, de sorte que l'échéancier du contrat ne soit pas remis en question sur les exercices futurs. A l'exception de cet emprunt, les autres lignes de crédit accordées au Groupe ne sont pas sujettes à des covenants financiers. Concours bancaires A la date d'arrêté des comptes consolidés au 30 juin 2020, Lucibel dispose de facilités de caisse à court terme pour un montant total de 300 K€ (identique au 31 décembre 2019). Ces lignes sont confirmées pour une durée maximale de 60 jours. NOTE 26 - Fournisseurs et comptes rattachés En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Fournisseurs 2 085 2 053 Total 2 085 2 053 Le poste « Fournisseurs et comptes rattachés » inclut le montant des factures non parvenues et s'élève 2 085 K€ au 30 juin 2020 contre 2 053 K€ au 31 décembre 2019. NOTE 27 - Autres dettes et comptes de régularisation En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Dettes sur immobilisations 165 252 Dettes fiscales et sociales 1 695 1 129 Produits constatés d'avance 2 286 2 518 Clients - avoirs à établir, 109 277 avances et acomptes Autres dettes 16 324 Total 4 271 4 500 Le montant des dettes fiscales et sociales a fortement augmenté sur le semestre. Cette augmentation s'explique par le report, pendant 3 mois, du paiement de charges sociales accordé par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire Lucibel - Rapport semestriel 2020 33 Le poste « Produits constatés d'avance » correspond essentiellement à la valeur résiduelle de la plus- value réalisée sur la cession d'une partie du site de Barentin. La Société a décidé d'étaler celle-ci sur les 10 ans d'engagement de location pris par la Société au moment de la vente, étant rappelé que cette cession n'est pas assortie d'une option d'achat à l'issue de la période de location. La plus-value reconnue au titre du 1er semestre 2020, qui s'élève à 123 K€, est comptabilisée en « Produits d'exploitation » tandis que la plus-value résiduelle de 2 155 K€ est comptabilisée en « Produits constatés d'avance ». Ce poste comprend également, à hauteur de 117 K€, l'étalement du produit de crédit impôt recherche (CIR) relatif à des dépenses de développement capitalisées. Le poste « Clients avoirs à établir, avances et acomptes » comprend les remises de fin d'année octroyées aux clients du Groupe pour 20 K€ et 89 K€ d'acomptes reçus par les différentes entités du Groupe. NOTE 28 - Passif net des activités destinées à être abandonnées La nature des actifs et passifs de la société Cordel reclassés en « Passif net des activités destinées à être abandonnées » au 31 décembre 2019, est la suivante : En K€ 31/12/2019 Ecart d'acquisition 0 Stock 150 Autres actifs courants 835 Trésorerie et équivalents de trésorerie 584 Total des actifs des activités 1 569 destinées à être abandonnées Provisions pour risques 472 Emprunts et dettes financières 226 Autres passifs courants 994 Total des passifs des activités 1 692 destinées à être abandonnées Passif net des activités destinées 123 à être abandonnées Les chiffres mentionnés n'ont pas été audités et résultent d'une estimation de la part du Groupe qui a notamment considéré que la valeur de réalisation des stocks de Cordel devait être fortement dépréciée compte tenu de la liquidation directe de Cordel. Cet avis a été renforcé par la crise sanitaire du Covid- 19 qui va réduire la capacité financière de nombreuses entreprises et empêcher la revente du stock de Cordel à des conditions de marché normales. Lucibel - Rapport semestriel 2020 34 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NOTE 29 - Évènements postérieurs à la clôture Déblocage d'un nouveau Prêt Garanti par L'Etat Le 3 juillet 2020, le Groupe a bénéficié du déblocage d'un Prêt Garanti par l'Etat de 600 K€ au profit de sa filiale Lorenz Light Technic. Le Groupe continue à s'entretenir avec ses partenaires bancaires pour obtenir des financements complémentaires dans le cadre de ce dispositif. Lancement d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au bénéfice de tous les actionnaires de la Société En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte qui s'est réunie le 25 juin 2019 (huitième résolution), le Conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion en date du 9 juillet 2020, a décidé du principe de l'émission et de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables aux actionnaires de la Société et a subdélégué au Président du Conseil d'administration de la Société tous pouvoirs à cet effet. Le Président du Conseil d'administration a décidé en date du 22 juillet 2020, l'émission et l'attribution gratuite à l'ensemble des actionnaires de 14 193 496 BSAR, selon les modalités détaillées ci-après : Quatre (4) BSAR permettent de souscrire à une (1) action nouvelle LUCIBEL au prix d'exercice par action de 1 €, soit la création potentielle (en cas d'exercice de la totalité des BSAR) de 3 548 374 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital théorique maximale de 3 548 374 €.

Les BSAR sont cotés sous le code ISIN FR0013525953 à compter du 28 juillet 2020 ;

La durée de vie des BSAR est fixée à vingt-quatre (24) mois à compter de leur attribution, soit jusqu'au 29 juillet 2022 inclus. Au 30 septembre 2020, le Groupe a enregistré la souscription de 617 332 actions nouvelles, entrainant une augmentation des capitaux propres de 617 K€ (dont 116 K€ d'augmentation du capital social et 501 K€ portés en prime d'émission). Grâce à ces opérations, le Groupe dispose au 1er octobre 2020, d'une trésorerie brute de 2,4 M€. Lucibel - Rapport semestriel 2020 35 La Sté Lucibel SA a publié ce contenu, le 15 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

