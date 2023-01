LUCIBEL SA

Données en K€ non auditées



Chiffre d'affaires consolidé 2022 2021 Variation

(K€) Variation

(%) 1er semestre 3 979 5 050 (1 071) -21,2% 2nd semestre 4 192 4 097 95 2,3% Total annuel 8 171 9 147 (976) -10,7%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 2nd semestre 2022 est en hausse de 2,3% par rapport à celui du 2nd semestre 2021.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé est en baisse de 10,7% par rapport à celui de l'exercice 2021 suite au retard pris au cours du 1er semestre 2021, notamment en raison des difficultés opérationnelles de la filiale Lorenz Light Technic liées à l'incapacité de travail de son dirigeant depuis août 2020.

Les variations sont très contrastées selon les activités :

Procédés Hallier, filiale spécialiste en éclairages muséographiques, qui conçoit et fabrique des luminaires permettant de mettre en valeur des œuvres d'art dans les musées, voit son chiffre d'affaires annuel 2022 progresser de 24 % par rapport à celui de l'exercice 2021, à 2 477 K€.

Après une croissance de 15% au 1er semestre 2022 vs 1er semestre 2021, la dynamique de croissance de Procédés Hallier s'est accélérée au cours du 2nd semestre 2022.

Sur l'exercice 2022, les principaux succès commerciaux remportés par Procédés Hallier concernent le musée des Beaux-Arts de Nantes, le palais des congrès de la ville de Vichy, le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, le Musée des Beaux-Arts de Caen, la Cité de la Céramique à Sèvres et la Cité de la Musique à Paris.

Son expertise forte et sa base de clients récurrents prestigieux (musée du Louvre, musée d'Orsay, Centre Pompidou, musée Yves Saint Laurent, fondations Louis Vuitton et Cartier,….) permettent à Procédés Hallier une croissance régulière et rentable de son activité. La société diversifie de plus en plus son activité dans le monde du luxe dans lequel elle compte déjà des références prestigieuses comme l'hôtel Prince de Galles, Rolex et des boutiques Hermès, Boucheron et Van Cleef and Arpels.

Lucibel Pro, qui intervient sur les marchés tertiaires et inclut l'activité de Lorenz Light Technic suite à l'opération de transmission universelle de patrimoine intervenue fin 2021, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 23% par rapport à l'exercice 2021. Cette évolution s'explique essentiellement par les difficultés opérationnelles de l'activité Lorenz Light Technic précédemment citées et par une pression concurrentielle forte combinée aux bouleversements de l'immobilier de bureaux consécutifs à la crise sanitaire. Dans ce contexte, le groupe Lucibel a annoncé le 19 décembre 2022 une restructuration profonde de cette activité et son repositionnement sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée. Cette restructuration a conduit le Groupe à mettre fin aux activités Lorenz et LuciConnect, qui constituaient des foyers de pertes. Les coûts de restructuration (hors dépréciation de stocks liés à l'arrêt de ces deux activités), qui s'élèvent à environ 0,3 M€ seront intégrés dans les comptes de l'exercice 2022.

Lucibel.le Paris, filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques s'appuyant sur la technologie LED, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 15% par rapport à l'exercice 2021 en raison du focus prioritaire donné en 2022 à la signature de nouveaux accords de distribution internationaux qui généreront du chiffre d'affaires à compter de 2023 et à la préparation du lancement commercial du masque de beauté OVE par DIOR dans le cadre de l'accord de partenariat mondial annoncé le 25 juillet 2022. Une 1ère livraison significative de produits à DIOR a été effectuée le 26 janvier 2023.

Perspectives 2023

Lucibel a annoncé, le 19 décembre 2022, la restructuration de son activité éclairage Lucibel Pro, qui va permettre une économie de coûts de structure d'1,3 M€ en base annuelle, et un repositionnement stratégique sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine du luxe. Lucibel a également créé une nouvelle Business Unit « Projets spéciaux » afin de mettre en avant son expertise technologique forte sur la conception et la réalisation de projets d'éclairage sur-mesure à destination de clients finaux. Plusieurs réalisations ont déjà été menées ou sont en cours, notamment au sein du groupe LVMH. Lucibel a notamment, conçu et fabriqué une lampe Flashlight de forte puissance utilisée par Louis Vuitton dans la mise en scène de son défilé Homme du 20 janvier 2023.

Dans le cadre de ce repositionnement, Lucibel a effectué une revue stratégique de ses différentes activités, au terme de laquelle elle n'exclut pas de procéder, dès 2023, à des cessions d'actifs non stratégiques. Les produits issus de ces éventuelles cessions viendraient consolider la trésorerie du groupe Lucibel qui s'élevait à 510 K€ bruts au 1er janvier 2023 et prolonger son horizon de trésorerie qui, à ce jour, se situe au 2ème trimestre 2023 (sans tenir compte de l'accord de financement avec Nice & Green que Lucibel a suspendu depuis le 9 août 2022). Au 1er janvier 2023, le montant des échéances de dettes bancaires et avance de la région Normandie à moins d'un an s'élevait à 1,1 M€. Au-delà de la trésorerie générée par la montée en puissance de l'activité, la société est confiante sur sa capacité à mettre en place des financements complémentaires pour l'année 2023, notamment par l'intermédiaire de financements bancaires.

Concernant sa filiale Procédés Hallier, la dynamique de forte croissance enregistrée en 2022 devrait se poursuivre sur l'exercice 2023. Le groupe Lucibel est ainsi confiant sur sa capacité à maintenir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires annuel de sa filiale Procédés Hallier au cours des prochaines années.

Enfin, alors que le monde de la cosmétique est à l'aube d'une révolution avec l'intégration de la technologie LED dans les protocoles de soins, Lucibel possède une expertise très forte et une longueur d'avance technologique sur la concurrence.

Son partenariat mondial avec DIOR, qui débute opérationnellement dès février 2023, va offrir à Lucibel une visibilité et une présence internationales qui vont permettre d'asseoir la légitimité de la marque Lucibel.le Paris dans le domaine de la cosmétique de luxe.

De plus, la montée en puissance des distributeurs internationaux autres que DIOR, combinée au lancement dès février 2023, des versions BtoB du masque de beauté OVE, à destination des spas et instituts de beauté, va permettre une forte croissance du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris en 2023.

Dans ce contexte, le groupe Lucibel anticipe une croissance significative de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2023 et une amélioration rapide de sa rentabilité.

Prochaine publication

11 avril 2023 avant bourse : publication des comptes de l'exercice 2022.

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m25tk8ptlpuclWmelJeXmGRsl2iVmJKdmpTKyGFra8qdnHFkxphjbsfKZnBpl2lq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78244-lucibel_communique-de-presse-ca-2022-27-janvier-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews