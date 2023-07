Lucibel SA conçoit et fabrique des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,7%) et de services (2,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (93,7%), Europe (0,9%) et autres (5,4%).

Secteur Fournitures de construction et installation