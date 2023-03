Alors que le masque de beauté Dior Skin Light, conçu et fabriqué par Lucibel dans le cadre du partenariat entre Dior et Lucibel, est en cours de déploiement chez Harrods à Londres, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce que son masque de beauté OVE sera commercialisé chez Selfridges à compter du 10 avril prochain.

Véritable icône britannique, temple de la mode et du luxe à Londres, Selfridges est l'un des grands magasins les plus réputés au monde. Depuis son ouverture en 1909, il est devenu une institution parmi les magasins de la célèbre Oxford Street.

Le masque de beauté OVE de Lucibel.le Paris y sera commercialisé dans sa version blanc brillant au prix de 2 280 £.

Avec pour ambition de faire entrer le marché de la cosmétique dans une nouvelle ère, celle de la beauté par la lumière, Lucibel.le Paris a créé et mis sur le marché, à destination des clients particuliers et professionnels, des solutions cosmétiques dont l'efficacité est prouvée par des études cliniques.

Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel a déclaré : « La désirabilité forte suscitée par le masque de beauté OVE, bijou de technologie au design raffiné et élégant, se confirme à l'international. Je me réjouis que les clients de Selfridges Londres puissent désormais en faire l'acquisition et bénéficier des performances inégalées de cette innovation disruptive.

Cette présence des masques cosmétiques de Lucibel.le Paris dans les deux grands magasins les plus emblématiques de la capitale britannique démontre que Lucibel.le Paris devient la marque de luxe référente dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED ».

A propos du masque de beauté OVE

Le masque de beauté OVE, au design contemporain signé Olivier Lapidus, intègre les dernières innovations technologiques du groupe Lucibel et répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience beauté encore plus simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau, grâce à la photobiomodulation par lumière LED.

Cette technologie permet d'embellir la peau en stimulant, de façon naturelle, la production de collagène, protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité des tissus, et d'améliorer l'éclat du teint.

Pour les peaux jeunes, ce masque offre une efficacité immédiate sur les imperfections (réduction du diamètre des pores, rééquilibrage du taux de sébum,…).

Pour les peaux plus matures, il permet une action anti-âge qui se renforce au fil des séances (réduction de la profondeur des rides, augmentation de la densité du derme,…).

Pour plus d'informations :www.lucibelleparis.com

Prochaine publication

28 avril 2023 après bourse : publication des comptes de l'exercice 2022.

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel.le Paris

Clotilde Juvin – Responsable Business Development

clotilde.juvin@lucibelle.fr

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

