Lucibel Sa : LE MASQUE DE BEAUTÉ OVE DE LUCIBELLE PARIS EN VENTE AU BON MARCHE RIVE GAUCHE À PARIS

Lucibelle Paris annonce une nouvelle mise en avant de son masque de beauté OVE au Bon Marché Rive Gauche les week-ends des 17,18,19 février et des 3,4, 5 mars.

Avec plus de 170 ans d'existence, le Bon Marché Rive Gauche est l'institution incontournable dans le domaine de la cosmétique, de la mode et du lifestyle à Paris. Mondialement reconnu pour sa sélection pointue et exclusive de produits d'exception, il accueille, au cœur du 7ème arrondissement, une clientèle internationale et parisienne attachée au luxe et au raffinement qui caractérisent son offre.

A l'occasion de l'exposition « Comme un poisson dans l'eau » dédiée à la beauté et au bien-être, le Bon Marché Rive Gauche invite ses clients à vivre une expérience bien-être inédite grâce au masque de beauté OVE de Lucibelle Paris, qu'ils pourront essayer sur place et acquérir.

Véritable incubateur de marques et de tendances, cette maison prestigieuse et emblématique du luxe parisien fait confiance à Lucibelle Paris pour élargir son offre cosmétique à la beauté par la lumière et séduire sa clientèle premium et exigeante.

Par ailleurs, le Bon Marché Rive Gauche a souhaité que Lucibelle Paris organise, fin mars 2023, à l'attention de ses clients VIP, une Masterclass consacrée à la cosmétique par la lumière LED et au masque de beauté OVE.

Le Dr Michèle Pelletier, dermatologue et conseillère scientifique du groupe Lucibel depuis 10 ans, animera cette journée inédite au cours de laquelle des séances de découverte du masque de beauté OVE seront proposées.

A travers cette collaboration, Lucibelle Paris confirme le fort attrait du masque de beauté OVE sur la scène de la cosmétique de luxe, en France et à l'international.

Le choix sélectif de partenaires référents dans le monde du luxe permet à Lucibelle Paris d'élargir sa clientèle internationale et d'assoir son leadership dans le domaine de la beauté par la lumière.

En juin 2021, Lucibelle Paris, a mis sur le marché ce masque de beauté au design contemporain signé Olivier Lapidus et intégrant les dernières innovations technologiques développées par le groupe Lucibel.

OVE répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau, grâce à la photobiomodulation par lumière LED, technologie qui permet de stimuler la production de collagène, protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité des tissus de la peau.

Pour les peaux jeunes, ce masque offre une efficacité immédiate sur la qualité et les imperfections (réduction du diamètre des pores, rééquilibrage du sébum et luminosité du teint).

Pour les peaux plus matures, il permet une action anti-âge, qui se renforce au fil des séances (lissage des rides, élasticité, densité des volumes).

Pour plus d'informations : www.lucibelleparis.com

A propos de Lucibel

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, présent dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

A travers sa filiale Lucibelle Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED, ce qui lui a permis d'annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR.

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie LiFi permettant d'accéder à internet par la lumière.

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibelle Paris

Clotilde Juvin – Responsable Business Development

clotilde.juvin@lucibelle.fr

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

