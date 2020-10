Lucibel Sa : LUCIBEL: PROCÉDÉS HALLIER, LA TECHNOLOGIE LED AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES MUSÉES

Soucieuse d'une meilleure protection de l'environnement par une réduction des mises au rebut d'anciens éclairages, Procédés Hallier, filiale du groupe Lucibel, qui conçoit et fabrique à Montreuil (93) des solutions d'éclairage LED à destination des musées et boutiques de luxe, annonce être désormais en mesure d'effectuer la conversion en LED de ses trois principales familles de projecteurs halogènes ou à iodure. Les musées Georges Pompidou (Beaubourg) et Pompidou-Metz, clients historiques de Procédés Hallier, ont accepté cette proposition de conversion en LED de leurs luminaires.

L'innovation LED pour l'environnement

Cette prouesse technologique repose sur un système ingénieux de remplacement de l'ampoule ancienne génération par un bloc LED en aluminium fabriqué par Procédés Hallier dans son usine, permettant ainsi de conserver tout le corps du luminaire.

Lorsque l'opération de conversion a été effectuée, le client a ensuite la possibilité de changer par lui-même, sans outillage et avec une grande facilité, le bloc LED pour modifier la couleur d'éclairage selon ses besoins artistiques.

Les puces électroniques LED installées sur ces luminaires lors des opérations de conversion présentent le même niveau de qualité et les mêmes caractéristiques techniques que celles intégrées dans les luminaires LED de dernière génération mis sur le marché par Procédés Hallier, garantissant ainsi une homogénéité parfaite de la lumière émise par un parc d'éclairages.

Cette conversion en LED des luminaires permet au client :

de diviser jusqu'à dix sa consommation d'électricité, tout en offrant une puissance lumineuse supérieure,

de diviser par plus de deux son coût d'accès à la technologie LED et à ses avantages, ce qui lui garantit un retour sur investissement très court.

Pompidou conquis par les produits Procédés Hallier

L'un des principaux clients de Procédés Hallier pour ces opérations de conversion en LED est le Musée Pompidou, client historique de Procédés Hallier depuis près de dix ans. Tant sur le site de Beaubourg à Paris qu'au Musée Pompidou à Metz, la quasi-totalité des éclairages muséographiques a été fournie par Procédés Hallier. Toutes les expositions, permanentes ou temporaires, sont mises en valeur par des éclairages Procédés Hallier dont certains ont été conçus et fabriqués sur mesure à la demande du musée.

La direction du musée a accueilli avec grand intérêt cette proposition de conversion en LED puisque le musée compte encore près de 250 luminaires Procédés Hallier halogènes ou à iodure, qui pourraient donc bénéficier de cette conversion.

Madame Weitz, Chef de Service ateliers et moyens techniques du site de Beaubourg Paris a déclaré : « Nous nous réjouissons que Procédés Hallier, grâce à sa parfaite maîtrise de la technologie LED, soit parvenue à concevoir ces opérations de conversion car les sujets environnementaux sont au cœur de nos préoccupations. De plus, la réduction du coût d'équipement en LED de nos éclairages permise par ces conversions, va nous permettre d'accélérer le passage à la technologie LED de notre parc, ce qui constituera une source d'économies significatives ».

Delphine Lehoux, Directrice commerciale de Procédés Hallier, confirme le fort intérêt des musées pour cette solution innovante de conversion : « Soucieux de ne pas être contraints de remplacer purement et simplement leurs anciens éclairages, cette solution de conversion leur offre une alternative économique et écologique ».

