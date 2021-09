Lucibel Sa : LUCIBEL: Stéphane Vanel remplace Yves Henry Brepson à la Direction Générale du groupe Lucibel

Yves Henry Brepson, Directeur Général Délégué en charge des Opérations du groupe Lucibel depuis 2017 puis nommé Directeur Général en 2020, a quitté l'entreprise le 31 août dernier. Il est remplacé par Stéphane Vanel qui sera nommé Directeur Général par le Conseil d'administration du 11 octobre prochain.

Stéphane Vanel, 53 ans, a effectué toute sa carrière professionnelle dans le secteur de l'éclairage dans des fonctions commerciales et de management. Il était, depuis 2016, Country Manager France de RZB Lighting, fabricant allemand d'éclairages, après avoir passé 20 années au sein d'OSRAM (1994-2013) dont il a notamment été Directeur des ventes France (2009-2013). Stéphane Vanel a également occupé les fonctions de Directeur commercial BtoB de Yantec/Xanlite (2013/2014) et de Directeur des opérations du groupe MIH - Starlight (2014-2016).

Frédéric Granotier, Président-fondateur du groupe Lucibel, a indiqué : « Je me réjouis de l'arrivée de Stéphane au sein du groupe Lucibel. Son talent reconnu dans le management commercial et le business développement va permettre à l'entreprise d'accélérer la dynamique de croissance qu'elle connaît déjà depuis début 2021 sur la plupart de ses activités. »

De son coté, Stéphane Vanel a déclaré : « Je suis très motivé à l'idée de rejoindre le groupe Lucibel, fabricant français, dont les innovations sont très prometteuses. Ma priorité est de m'appuyer sur ma connaissance approfondie du secteur de l'éclairage et de mobiliser mon réseau pour permettre une accélération des ventes et une plus forte pénétration des innovations de Lucibel sur des marchés en pleine expansion. »

A propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

Contacts :

Séverine Jacquet

Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com Berthille La Torre

Contact presse

blatorre@scenarii.fr

Libellé : Lucibel

Code ISIN : FR0011884378

Mnémonique : ALUCI

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70876-lucibel-cp-arrivee-stephane-vanel-2021_09_06.pdf

