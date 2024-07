1 er semestre 2024 : baisse du chiffre d'affaires par rapport au 1 er semestre 2023 (-38%)

Seconde phase de restructuration dans l'objectif de garantir une rentabilité pérenne dès 2025

Données en K€ non auditées 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation

(K€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 3 128 5 006 (1 879) -38%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1er semestre 2024 est en baisse de 38% par rapport à celui du 1er semestre 2023.

Ce résultat s'explique par plusieurs facteurs déclinés sur les différentes verticales du Groupe :

La lumière scénographique, qui regroupe les activités du Groupe en matière de création d'expériences lumineuses distinctives, est principalement portée par Procédés Hallier. Cette filiale spécialisée dans la muséographie, dont l'activité était en progression régulière chaque année, a vu son activité diminuer de 25 % au 1er semestre 2024 par rapport à la même période de 2023. Ce recul s'explique par des conditions de marché défavorables, en lien avec le fléchage prioritaire des financements publics vers la préparation des Jeux Olympiques de Paris.

Cette verticale est complétée par la Business Unit Projets Spéciaux, dont l'activité est quasiment stable par rapport au 1er semestre 2023 (baisse de 3%). Cette activité, qui s'appuie sur l'expertise des équipes R&D du Groupe pour concevoir des dispositifs lumineux sur mesure destinés à des segments de niche à forte marge, a enregistré un nombre significatif de sollicitations clients au cours du 1er semestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre ses objectifs pour l'année 2024.

La lumière cosmétique, qui concentre les activités du Groupe dans le domaine de la beauté et du bien-être, est principalement portée par Lucibel.le Paris. Cette filiale de BeautyTech propose une gamme de dispositifs de photobiomodulation à la croisée des expertises technologique et médicale. Entre les premiers semestres 2023 et 2024, son chiffre d'affaires a diminué de 52 %, principalement en raison des facteurs suivants :

Le chiffre d'affaires issu du partenariat avec Dior, qui représentait 845 K€ au 1 er semestre 2023, s'est limité à 90 K€ au 1 er semestre 2024, générant ainsi un repli significatif du chiffre d'affaires de la verticale « Lumière cosmétique » par un effet de base défavorable.

semestre 2023, s'est limité à 90 K€ au 1 semestre 2024, générant ainsi un repli significatif du chiffre d'affaires de la verticale « Lumière cosmétique » par un effet de base défavorable. Certaines opérations commerciales de Lucibel.le Paris, conduites par son réseau de vendeurs indépendants, mais insuffisamment rentables, n'ont pas été reconduites, affectant négativement à hauteur de 200 K€ l'activité constatée au 1er semestre 2024.

Retraité de ces deux facteurs, le chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris progresse de 12% sur la période, confirmant la dynamique du marché de la cosmétique par la lumière.

Sur ce marché émergent de la cosmétique par la lumière, le Groupe poursuit sa stratégie d'implantation dans des points de vente prestigieux. Au-delà de la présence de Lucibel.le Paris au sein des Galeries Lafayette Haussmann à Paris depuis le 1er novembre 2023, l'ouverture récente d'un Beauty Light Bar au sein des Galeries Lafayette dans le centre commercial CAP 3000 (Alpes Maritimes) contribue à valoriser et à renforcer l'image de marque du Groupe dans l'univers du luxe.

Enfin, le lancement des nouveaux produits de la gamme OVE annoncé lors de l'Innovation Day Lucibel de cette année, qui a été reporté à la rentrée pour des raisons logistiques, va permettre à la marque de présenter à sa clientèle une gamme étoffée autour de son produit iconique, le masque de beauté OVE.

Perspectives 2nd semestre 2024

Le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre 2024 impose la révision des perspectives annoncées pour l'année en cours. Les progressions d'activités ainsi que l'amélioration de la rentabilité et la hausse du bénéfice net initialement envisagées pour l'exercice en cours sont reportées à l'horizon 2025.

En réponse à cette situation dégradée, le Groupe a engagé une seconde phase de restructuration, dans le prolongement de ce qui avait été entrepris fin 2022. L'ambition de cette séquence est d'optimiser la performance opérationnelle afin de pérenniser la rentabilité à compter de 2025. Dans ce cadre, le Groupe entend passer en revue l'ensemble de ses métiers et n'écarte aucune option stratégique. Des réflexions ont ainsi été engagées sur l'organisation du Groupe, et notamment sur son modèle de production. Une première décision forte a été prise dans cette direction afin de transférer la fabrication de l'activité de Lucibel Pro sur le site de sa filiale Procédés Hallier, à Montreuil. Cette opération doit permettre de créer des synergies de fabrication entre les différentes verticales du Groupe, tout en réduisant les coûts de structure de manière significative.

Enfin, Lucibel confirme sa stratégie d'expansion articulée autour de trois axes :

L'intensification de son déploiement commercial afin de capitaliser sur l'élargissement de l'offre sur les différentes verticales du Groupe (luminaire « Marco Polo », extension de la gamme OVE) ;

La poursuite du développement d'innovations de rupture par ses équipes d'ingénieurs en R&D, en collaboration avec ses médecins partenaires ;

La finalisation de partenariats avec d'autres acteurs des mondes du luxe, de l'art et du beau.



Prochaines communications & évènements à venir

18 octobre 2024 avant Bourse: publication des résultats semestriels



A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la Lumière cosmétique, au service d'expériences distinctives, et la Lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel. com

www.lucibelleparis.com

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact Presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai / +33 (0)6 38 44 72 20

