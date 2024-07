LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, a collaboré avec le skipper Charlie Dalin afin d'élaborer un dispositif d'éclairage inédit sur l'IMOCA MACIF Santé Prévoyance, qui a accompagné sa récente victoire sur la Transat New York Vendée.

Charlie Dalin est l'un des skippers les plus talentueux de sa génération. Architecte naval de formation, il a remporté de nombreuses victoires prestigieuses, dont la Transat Jacques-Vabre en 2019, et compte une deuxième place sur le Vendée Globe 2020-2021. Son palmarès reflète des talents de navigation exceptionnels en mer et un sens de l'innovation constant à terre, dans lequel s'inscrit sa collaboration avec les équipes R&D de LUCIBEL.

Depuis 2023, LUCIBEL soutient Charlie Dalin dans une démarche d'optimisation millimétrée de sa performance en course, tant sur le plan humain que technique. C'est dans cette démarche de précision que les équipes de LUCIBEL ont conçu et installé un luminaire sur-mesure au plafond de la zone de vie de son bateau. Ce dispositif lumineux permet de réguler l'alternance veille-sommeil du navigateur selon les besoins de la course, répondant à un enjeu critique pour sa performance en mer. Combinant des LED à faible ratio mélanopique sans ondes bleues pour favoriser l'endormissement, ainsi que des LED à ratio mélanopique très élevé pour améliorer la vigilance et la réactivité, cette technologie s'inspire des recherches du docteur François DUFOREZ, spécialiste du sommeil et médecin partenaire de LUCIBEL.

Frédéric GRANOTIER, président fondateur et directeur général de LUCIBEL, a commenté : « Collaborer avec un sportif de l'envergure de Charlie Dalin est une formidable opportunité pour nous de mettre à l'épreuve notre expertise dans un environnement où la qualité des dispositifs est décisive. Le système d'éclairage circadien que nous avons imaginé pour l'occasion repose sur les deux forces de LUCIBEL, à savoir son expertise technologique en matière d'ingénierie de lumière de précision et sa capacité à déployer les découvertes médicales les plus récentes en luminothérapie. »

Charlie DALIN, skipper IMOCA MACIF Santé Prévoyance, a ajouté : « Les courses transatlantiques impliquent un niveau d'optimisation qui ne laisse rien au hasard : pour gagner, chaque détail compte ! Étant très attaché à l'innovation en tant que facteur clé de la performance sportive, c'est naturellement que j'ai coopéré avec LUCIBEL afin de gagner en efficacité sur ces enjeux vitaux que sont la qualité du sommeil et de la vigilance lors d'une course. »

Ce partenariat, dont le bilan s'est illuminé davantage encore par la victoire du skipper havrais, démontre la capacité de LUCIBEL à concevoir, dans une grande diversité de formats, des luminaires d'exception pour des contextes de hautes exigences. Ce partenariat avec Lucibel constituera pour Charlie Dalin un atout précieux lors de l'édition 2024 du Vendée Globe à laquelle il participera à la barre de son IMOCA MACIF Santé Prévoyance.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

