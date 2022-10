Lors de cette réunion, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, présentera les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2022 et les perspectives du Groupe, notamment dans le domaine de la cosmétique par lumière LED. En particulier, il commentera le partenariat stratégique avec DIOR annoncé le 25 juillet 2022.

Dans ce domaine de la cosmétique par lumière LED, Lucibel a acquis un leadership technologique incontestable, alors que le secteur de la cosmétique est à l'aube d'une révolution sous l'irruption brutale de la technologie LED dans les protocoles de soins.

Pour vous inscrire, nous vous remercions d'adresser un mail à actionnaires@lucibel.com en précisant vos coordonnées et votre souhait de participer à la visioconférence.

Par ailleurs, afin de coordonner au mieux l'organisation de cet évènement, nous vous invitons à adresser dès à présent vos questions par mail: actionnaires@lucibel.com

Les détails de connexion vous seront communiqués après inscription.

Prochaines publications

12 octobre 2022 avant bourse : publication des comptes du 1er semestre 2022

27 janvier 2023 avant bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2022

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage. Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi). LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

