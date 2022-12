Lucibel Sa : PARTENARIAT COMMERCIAL AVEC LA SOCIETE ISRAÉLIENNE HIGH LEVEL SKIN - POSITIONNEMENT DE LUCIBELLE PARIS CONFIRMÉ DANS LES SPAS ET HÔTELS DE LUXE

Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat commercial avec la société israélienne High Level Skin.

Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice.

Complémentaires au partenariat stratégique annoncé avec DIOR en juillet 2022, par lequel DIOR va déployer en janvier 2023, dans une trentaine de pays, le masque de beauté OVE de Lucibel.le Paris, ces deux partenariats permettent de conforter le positionnement de Lucibel.le Paris dans les spas et hôtels de luxe, en France et à l'international.

Le chiffre d'affaires attendu en 2023 au titre de ces deux partenariats, hors DIOR, est de l'ordre de 200 K€. Compte tenu des canaux de ventes existants (site www.lucibelleparis.com et équipe de vente directe indépendante), le chiffre d'affaires de l'activité cosmétique du groupe Lucibel, hors DIOR, réalisé dans le domaine du luxe, est déjà supérieur à 1 M€ en base annuelle.

Ce nouveau partenaire compte distribuer, dès janvier 2023, le masque de beauté OVE dans ses versions dédiées aux particuliers et aux professionnels.

Les versions professionnelles pourront équiper les hôtels de luxe, les spas, les salons de coiffure et instituts de beauté sur le marché israélien. Une exclusivité a été consentie par Lucibel.le Paris à High Level Skin sur le territoire israélien en échange d'un volume d'achats annuels minimum auprès de Lucibel.le Paris.

A l'issue de cette signature, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : « Lucibel.le Paris ambitionne de devenir le leader incontesté de la beauté par la lumière. La signature de ce partenariat avec High Level Skin offre à Lucibel.le Paris une présence significative en Israël. D'autres accords de partenariats internationaux sont en cours de finalisation. »

Bruno Allouche, dirigeant de la société High Level Skin et entrepreneur reconnu en Israël pour ses succès dans l'immobilier et la mobilité électrique, a déclaré : « Les israéliens sont très technophiles et en recherche permanente d'innovations dans de nombreux domaines et notamment dans celui de la cosmétique. Les performances exceptionnelles du masque de beauté OVE et son design très élégant nous rendent très confiants sur notre capacité à le déployer largement. Nous sommes très enthousiastes et fiers de représenter et de développer la marque Lucibel.le Paris en Israël ».

A propos du masque de beauté OVE

En juin 2021, Lucibel.le Paris, a mis sur le marché ce masque de beauté au design contemporain signé Olivier Lapidus et intégrant les dernières innovations technologiques développées par le groupe Lucibel.

OVE répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience encore plus simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau, grâce à la photobiomodulation par lumière LED, technologie qui permet de stimuler la production de collagène, protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité des tissus de la peau.

Pour les peaux jeunes, ce masque offre une efficacité immédiate sur la qualité et les imperfections (réduction du diamètre des pores, rééquilibrage du sébum et luminosité du teint).

Pour les peaux plus matures, il permet une action anti-âge, qui se renforce au fil des séances (lissage des rides, élasticité, densité des volumes).

Pour plus d'informations : www.lucibelleparis.com

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact High Level Skin

client@hls-lucibelleparis.com

Contact H.L.S Relations : +972 52 81 81 268

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

