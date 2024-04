Visio conférence actionnaires le 29 avril 2024 à 18h30

Lucibel confirme que ses comptes ont été arrêtés le 23 avril 2024 et que le rapport financier sera disponible le 30 avril à 18h

Dans le cadre du lancement de son augmentation de capital, LUCIBEL propose à ses actionnaires, et aux investisseurs qui envisagent de devenir actionnaires de la Société, une visioconférence le 29 avril 2024 à 18h30.

Les actionnaires souhaitant participer sont invités à se manifester par mail à l'adresse actionnaires@lucibel.com pour obtenir un accès à cette visioconférence. Les actionnaires ont également la possibilité de soumettre leurs questions en amont de l'événement jusqu'au 26 avril 2024, à 18h00, à la même adresse.

Cette visioconférence est destinée aux investisseurs particuliers et professionnels. Le support de présentation de cette visioconférence ainsi que son enregistrement seront mis à disposition dans l'espace Actionnaires du site de Lucibel (www.lucibel.com) - la participation à cette visioconférence valant consentement à son enregistrement, sa conservation ainsi qu'à sa diffusion ultérieure.

Par ailleurs, LUCIBEL indique que ses comptes sociaux et les comptes consolidés du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 23 avril 2024. Les comptes ainsi approuvés ne font apparaitre aucun écart avec ceux publiés le 15 avril 2024.

Enfin, LUCIBEL rappelle que le rapport financier annuel 2023 sera disponible dans l'espace Actionnaires du site de Lucibel à partir du 30 avril 2024 à 18h00.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2edlZeXaGbHyHJvZsqaapaXZ5tmm5PJmWOVl2dxap3GnW2SyZySmcaVZnFml21m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85280-20240425_lucibel_visioconference-ak.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews