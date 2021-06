Lucibel Sa : EN PREMIERE MONDIALE, LUCIBEL INSTALLE LE LIFI DANS UNE GARE

Dans le cadre de la rénovation du Salon Grand Voyageur situé Gare de Lyon à Paris, Lucibel installe le LiFi à l'attention des clients utilisateurs de ce salon.

Technologie révolutionnaire de communication par la lumière LED modulée, le LiFi permet un échange de données entre un luminaire LED et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à internet.

Soucieux d'offrir à ses clients du Salon Grand Voyageur une excellente qualité d'accès à internet avec un très haut niveau de sécurité , le groupe SNCF a retenu la solution LiFi de Lucibel pour effectuer cette expérimentation.

Délivrant un débit de 100 Mbps et utilisant une lumière infrarouge bidirectionnelle, la solution installée dans ce nouvel espace convivial de la Gare de Lyon est accessible par le biais d'une Lifibox Lucibel qui permet à quatre utilisateurs d'accéder simultanément à internet depuis leur ordinateur.

Grâce à ce très haut débit et à une faible latence, la technologie d'avant-garde LiFi offre des conditions optimales d'accès à internet. L'échange de données est parfaitement sécurisé car l'accès à internet n'est possible que sous le cône de lumière, à l'inverse du WIFI dont les ondes radio traversent les murs et peuvent donc être interceptées à distance.

Au-delà de cet aspect sécurité, la technologie LiFi présente un autre avantage décisif : par son absence d'ondes radio, elle ne présente aucun danger pour la santé, ni aucune gêne, et est donc parfaitement tolérée par les personnes électrosensibles.

Fidèle à sa tradition d'innovation et toujours soucieux du bien-être de sa clientèle, l'opérateur ferroviaire se devait de permettre à ses clients d'expérimenter la technologie LiFi dont le caractère très prometteur laisse entrevoir, à terme, de nombreux cas d'usage, tant pour ses clients que pour son personnel ou pour certaines applications techniques.

Frédéric Granotier, Président fondateur du groupe Lucibel voit dans cette réalisation innovante à la Gare de Lyon, la promesse d'un bel avenir en raison des avantages décisifs qu'offre cette technologie LiFi, qui gagne rapidement en notoriété et en maturité, et sur laquelle le groupe Lucibel est pionnier.

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

Contacts :

Séverine Jacquet

Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com Berthille La Torre

Contact presse

blatorre@scenarii.fr

Libellé : Lucibel

Code ISIN : FR0011884378

Mnémonique : ALUCI

Nombre d'actions composant le capital social : 14 922 611

