Lucibel : en difficulté malgré une forte croissance en 2023

Le titre Lucibel chute de plus de 7% vendredi en dépit de l'annonce d'une forte croissance de son chiffre d'affaires annuel en 2023.



La société française, spécialisée dans les technologies de la lumière, a généré un chiffre d'affaires de plus de neuf millions d'euros l'an dernier, contre 8,2 millions en 2022.



L'entreprise, qui conçoit des dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe et de l'art, dit avoir bénéficié de la vigueur de son activité de projets spéciaux (+182%) qui a notamment porté des réalisations à forte valeur ajoutée pour LVMH.



Sa division cosmétique a enregistré pour sa part une hausse de 149%.



Lucibel, qui se repositionne autour de ses métiers à forte marge, explique que le chiffre d'affaires des activités historiques a reculé de 25% entre 2022 et 2023.



S'agissant de ses perspectives, la société indique attendre une hausse de sa rentabilité en 2024, via l'accélération du déploiement commercial sur les activités à forte marge.



