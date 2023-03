Lucibel met sur le marché la gamme professionnelle de son masque de beauté OVE

Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce la mise sur le marché de la gamme professionnelle de son masque de beauté OVE destinée aux professionnels de la beauté et du bien-être. Dessinée par Olivier Lapidus, cette gamme allie puissance, performances et design à travers deux modèles : OVE II en position assise pour les espaces restreints et OVE III en position allongée pour une expérience de bien-être inédite. La version OVE II est commercialisée au prix public de 9 250 euros HT et la version OVE III au prix public de 13 450 euros HT.



Une centaine de masques de beauté OVE en version professionnelle a été livrée par Lucibel à Dior en janvier 2023. Ces masques de beauté sont en cours d'installation par Dior dans ses spas dans une vingtaine de pays.



Dans le cadre de l'accord de partenariat avec Dior, des masques de beauté BtoC, conçus et fabriqués par Lucibel à destination de clients particuliers, seront également commercialisés dans ces spas.



Ces masques de beauté à destination des particuliers, en vente depuis le 28 février sur le site internet dior.com, seront disponibles prochainement dans des boutiques Dior en France et à l'international, et feront l'objet d'un lancement officiel par Dior dans les prochains jours.