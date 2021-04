Lucibel : Nouvelle réalisation majeure pour LuciConnect by Lucibel

Associée à la rénovation de l'immeuble « FREEDOM » pour le compte de Léon Grosse et Tétris, LuciConnect by Lucibel renforce son expertise dans le Smart Building par la mise en œuvre d'une solution innovante de Gestion Technique des Bâtiments (GTB). L'immeuble « FREEDOM », vise un haut niveau de prestations, validé par l'obtention de nombreux labels (Certifications HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Refurbishment niveau Very Good, WELL niveau Silver, BIODIVERSITY niveau Performant).

LUCICONNECT : UNE SOLUTION COMPLÈTE ET SUR-MESURE POUR UN BUDGET MAITRISÉ

Un interlocuteur unique de la réalisation des études à l'installation

Compte tenu de l'évolution des exigences (RT 2012 et RT 2020), les bâtiments doivent être de plus en plus intelligents pour tendre vers le principe des bâtiments à énergie positive. Par conséquent, les techniques mises en œuvre sont de plus en plus complexes, les équipements de plus en plus sophistiqués et interconnectés, entrainant une multiplication du nombre d'interlocuteurs experts sur un même projet. L'enjeu pour les donneurs d'ordre est de parvenir à maîtriser cette technicité et ces très nombreux interlocuteurs.

Face à ce constat, le groupe Lucibel a conçu une offre de services performante pour répondre, en tant qu'interlocuteur unique, aux attentes du marché et faciliter la mise en œuvre des projets de ses clients.

Une forte expertise technique

Grâce à son savoir-faire, LuciConnect garantit la conformité aux normes en vigueur, la compatibilité des matériels entre eux et le déploiement des solutions les plus performantes du marché. Le groupe Lucibel est partenaire EcoXpert Schneider Electric, label très reconnu dans le monde de la GTB, qui lui permet de bénéficier d'une expertise dans la gestion d'énergie, l'automatisation des bâtiments et l'efficacité énergétique.

