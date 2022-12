Lucibel : nouveau partenariat commercial à l'international

Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat commercial avec la société israélienne High Level Skin. Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice.Complémentaires au partenariat stratégique annoncé avec Dior en juillet 2022, par lequel Dior va déployer en janvier 2023, dans une trentaine de pays, le masque de beauté OVE de Lucibel.le Paris, ces deux partenariats permettent de conforter le positionnement de Lucibel.le Paris dans les spas et hôtels de luxe, en France et à l'international.Le chiffre d'affaires attendu en 2023 au titre de ces deux partenariats, hors Dior, est de l'ordre de 200 000 d'euros. Compte tenu des canaux de ventes existants (site www.lucibelleparis.com et équipe de vente directe indépendante), le chiffre d'affaires de l'activité cosmétique du groupe Lucibel, hors Dior, réalisé dans le domaine du luxe, est déjà supérieur à 1 million d'euros en base annuelle.A l'issue de cette signature, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : " Lucibel.le Paris ambitionne de devenir le leader incontesté de la beauté par la lumière. La signature de ce partenariat avec High Level Skin offre à Lucibel.le Paris une présence significative en Israël. D'autres accords de partenariats internationaux sont en cours de finalisation. "