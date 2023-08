Lucid Group, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques de luxe sous la marque Lucid. Le groupe développe également une activité de fabrication de systèmes de propulsion et de batteries pour véhicules électriques. La commercialisation des produits est assurée au travers de la vente directe, par le biais d'un réseau de magasins et via Internet. A fin 2021, Lucid Group, Inc. dispose de 2 sites de production implantés aux Etats-Unis.

Secteur Fabricants de voitures et camions