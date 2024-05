Lucid Group, Inc. est une entreprise technologique. La société se concentre sur la conception, le développement et la fabrication de véhicules électriques (VE), de groupes motopropulseurs de VE et de systèmes de batteries en interne, en utilisant ses propres équipements et usines. Elle propose ses propres points de vente et de service répartis géographiquement, ainsi que des ventes directes au consommateur en ligne et au détail. Elle se targue également de disposer d'une feuille de route des futurs programmes et technologies automobiles. L'accent mis sur l'innovation matérielle et logicielle en interne, l'intégration verticale et l'approche "clean-sheet" de l'ingénierie et de la conception ont conduit au développement de la Lucid Air. La Lucid Air est une berline de luxe qui redéfinit à la fois le segment des voitures de luxe et celui des véhicules électriques. La Lucid Air est fabriquée dans sa nouvelle usine de fabrication de VE à Casa Grande, en Arizona, Advanced Manufacturing Plant-1 (AMP-1). L'entreprise possède et exploite un réseau d'entretien de véhicules composé de centres d'entretien situés dans des zones métropolitaines et d'une flotte de véhicules d'entretien mobiles.

Secteur Fabricants de voitures et camions