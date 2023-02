Les actions de Lucid trébuchent sur un objectif de production de VE peu encourageant et la guerre des prix pèse sur la balance.

Lucid prévoit de produire entre 10 000 et 14 000 véhicules électriques de luxe cette année, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui prévoyaient 21 815 voitures, selon Visible Alpha.

La société a également fait état d'une forte baisse des commandes au quatrième trimestre, alors qu'elle est confrontée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à une inflation galopante qui a freiné la demande.

Les réductions de prix agressives de Tesla et de Ford Motor Co ont rendu plus difficile pour les rivaux déficitaires tels que Rivian Automotive Inc et Lucid de gagner des parts de marché alors que les consommateurs resserrent les cordons de la bourse.

Les actions de Tesla ont augmenté de 1,3 %.

Environ un quart des actions flottantes de Lucid sont en position courte, selon la société d'analyse Ortex.

L'action de la société a atteint son plus haut niveau depuis six mois à la fin du mois de janvier, suite aux spéculations du marché selon lesquelles son principal bailleur de fonds, le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, souhaitait acheter le fabricant de VE.

Pendant ce temps, les actions de Nikola Corp ont augmenté de 4,7 % après avoir reçu une commande de 20 camions électriques à hydrogène de la part de la société de logistique allemande Richter Group.