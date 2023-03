Les jeunes entreprises de VE, de Lucid à Rivian, voient la demande diminuer et les problèmes de chaîne d'approvisionnement perdurer.

Les rapports trimestriels de plusieurs entreprises ont indiqué un affaiblissement de l'intérêt pour nombre de leurs produits les plus récents, un mauvais signe pour les entreprises aux prises avec des coûts élevés.

Le fabricant de berlines de luxe Lucid, le fabricant de camionnettes et de SUV Rivian et le fabricant de semi-remorques électriques Nikola ont tous signalé une pression économique, les experts du secteur affirmant que les réductions de prix du mastodonte Tesla et la disponibilité de modèles EV moins chers auprès des constructeurs automobiles traditionnels ont sapé la demande pour les nouveaux véhicules des startups.

Une exception : Fisker, qui vient à peine de lancer la production d'un SUV à 37 499 dollars. C'est l'un des prix les moins chers dans le groupe des VE, et Fisker, qui n'a produit que 56 véhicules jusqu'à présent, a vu les commandes s'améliorer.

Le Model Y de Tesla se vend au moins 54 990 $ après les récentes baisses de prix, le SUV R1S de Rivian coûte environ 78 000 $ et Lucid vend ses berlines Air Pure pour environ 87 400 $.

Comment les prix des VE se comparent à ceux des voitures Tesla https://www.reuters.com/graphics/TESLA-ELECTRIC/STARTUPS/zdpxdrgrzpx/chart.png

"Les startups de VE ont cette sorte de double coup dur", a déclaré à Reuters Danni Hewson, responsable de l'analyse financière à la plateforme d'investissement britannique AJ Bell.

"D'une part, la concurrence et les hausses de taux, ce qui signifie que l'argent n'est plus si bon marché. Et d'autre part, l'inflation, créant une situation où le consommateur réfléchit sérieusement aux choix qu'il fait maintenant."

De nouvelles incitations fédérales allant jusqu'à 7 500 dollars pour les voitures électriques fabriquées en Amérique ont fait naître l'espoir d'un bond de la demande dans le secteur, bien que les conditions relatives à ce qui est considéré comme fabriqué aux États-Unis aient tempéré l'enthousiasme.

Tesla a également déclenché une guerre des prix cette année en réduisant de manière agressive les prix des véhicules, financièrement décrochés de ses marges bénéficiaires de pointe.

En revanche, Lucid a fait état d'une chute des réservations, qui sont passées de 34 000 le 7 novembre à plus de 28 000 le 21 février, ajoutant qu'elle ne divulguerait pas ce chiffre à l'avenir. Nikola a déclaré que les problèmes qui nuisent à la demande de ses camions à batterie ne se résorberont pas de sitôt.

Mardi, Rivian a prévu une production pour 2023 bien inférieure aux estimations des analystes, citant les pénuries persistantes de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a fait chuter les actions de 8 % dans les échanges après les heures de marché.

"Il est certain que ce que nous observons au niveau macroéconomique et en termes de taux d'intérêt a pour effet de modérer la demande globale dans l'ensemble du secteur", a déclaré R.J. Scaringe, directeur général de Rivian, lors d'une conférence téléphonique mardi.

Rivian n'a pas fourni les commandes en cours, un chiffre qu'elle met à jour chaque trimestre.

Les actions de Lucid et Nikola ont chuté d'environ 9 % et 5 % respectivement depuis la publication des résultats, tandis que Fisker a bondi de 31 % depuis qu'elle a fait état d'une hausse des commandes.

La spécialiste du capital-risque Cassie Bowe, partenaire chez Energy Impact Partners, voit la demande reprendre à partir de l'année prochaine, car le sentiment actuel oblige les fabricants de VE à réduire les prix et à introduire des modèles moins chers cette année, et la chaîne d'approvisionnement s'améliore.

Mme Bowe supervise les investissements dans une foule de startups, y compris des entreprises de recharge de VE, et a déclaré qu'elle étudiait les opportunités d'investissement dans les fabricants de VE.

Mais les quatre entreprises ont déjà perdu 84 milliards de dollars de valeur combinée au cours de l'année dernière, en raison des problèmes de production et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

"Dans le monde entier, il y a une petite dose de réalisme qui arrive en disant, peut-être que les objectifs qui ont été fixés pour les VE ne sont pas réalistes et ne peuvent pas être atteints", a déclaré Bala Lakshman, un partenaire du conseil en stratégie automobile de KPMG.

Les actions des startups de VE chutent l'année dernière https://www.reuters.com/graphics/ELECTRIC-STOCKS/zdvxdxqngvx/Pasted%20image%201677629806035.png