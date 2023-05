Les start-ups américaines du secteur des véhicules électriques sont prêtes pour un nouveau trimestre d'épuisement des liquidités

Ces entreprises, qui ont fait leur entrée en bourse dans l'espoir de secouer l'industrie automobile, ont vu leur valorisation boursière s'évaporer au cours des derniers mois, alors que la demande de véhicules électriques ralentit et que le leader du marché, Tesla Inc, réduit ses prix pour stimuler les commandes.

Lucid Group donne le coup d'envoi des résultats du premier trimestre pour le groupe lundi, et la société devrait faire état d'une baisse séquentielle de 36 % de ses réserves de trésorerie, selon Visible Alpha.

Rivian Automotive, quant à lui, devrait annoncer mardi que son solde de trésorerie a chuté de 6,8 % par rapport au trimestre précédent, à 10,78 milliards de dollars, selon une estimation de Visible Alpha.

La société soutenue par Amazon.com Inc., dont les actions ont diminué de près d'un quart cette année, devrait également annoncer une perte plus importante de 1,75 milliard de dollars, car les livraisons et la production ont chuté au cours de la période. Il y a un an, elle avait enregistré une perte de 1,59 milliard de dollars.

Fisker Inc et Nikola, qui publient tous deux leurs résultats mardi, devraient voir leurs réserves de liquidités diminuer respectivement de 5 % et de 15 %, selon Visible Alpha.

(Graphique : Les startups de véhicules électriques brûlent leurs liquidités - https://www.reuters.com/graphics/ELECTRIC-RESULTS/lbvggylrmvq/chart.png)

"Toute entreprise qui perd de l'argent avec une faible valorisation est grillée et les VE ne font pas exception. Je pense qu'il s'agit simplement d'une hémorragie lente. Elles auront peut-être de la chance et certaines de leurs technologies seront peut-être achetées par des acteurs plus importants", a déclaré Thomas Hayes, président du fonds spéculatif Great Hill Capital.

La baisse des valorisations des entreprises a rendu plus inefficace la vente d'actions en échange de précieuses liquidités et les investisseurs sont de plus en plus mécontents de la dilution de leur participation, alors que plusieurs startups n'ont pas encore enregistré de revenus d'exploitation.

Les entreprises britanniques Arrival SA et Nikola ont émis des avertissements de continuité d'exploitation au cours des derniers mois, la première devant fusionner avec l'entreprise à chèque en blanc Kensington Capital Acquisition Corp pour tenter de lever des fonds.

Lordstown Motors a déclaré cette semaine qu'elle pourrait être contrainte de déposer son bilan en raison de l'incertitude liée à l'accord de financement conclu avec son principal actionnaire, Foxconn. Ses résultats, publiés jeudi de manière imprévue, ont montré que le solde de trésorerie de Lordstown avait chuté de 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Certaines entreprises, dont Lucid et Rivian, ont également déclaré qu'elles ne fourniraient plus de données sur les réservations à l'avenir, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs.

Il s'agit d'une "évolution inquiétante", a déclaré Garrett Nelson, analyste chez CFRA Research. "Ce que nous avons vu, c'est une tendance à moins de transparence dans le nombre de réservations, mais la concurrence globale est un gros problème", a-t-il ajouté.