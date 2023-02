Lucid prévoit de fabriquer au moins 10 000 voitures électriques en 2023

Lucid prévoit de produire 10 000 à 14 000 de ses véhicules électriques de luxe en 2023, contre 7 180 voitures fabriquées l'an dernier. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que la société produise 21 815 voitures, selon Visible Alpha.

Le revenu du fabricant de VE de luxe au quatrième trimestre a manqué les estimations des analystes, car Lucid a livré moins de véhicules qu'elle n'en a produits.

Les réductions de prix pratiquées par les constructeurs automobiles Tesla et Ford Motor Co, qui ont le plus de valeur au monde, ont rendu plus difficile pour des entreprises telles que Rivian Automotive Inc et Lucid de s'emparer de parts de marché dans une industrie qui se dispute les portefeuilles des consommateurs, qui se rétrécissent.

Les revenus de Lucid ont atteint 257,7 millions de dollars au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 26,4 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes avaient en moyenne prévu un chiffre d'affaires de 302,6 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

La perte nette s'élève à 472,6 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre une perte de 1,05 milliard de dollars, soit 64 cents par action, un an plus tôt.