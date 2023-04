Tesla souffrira des coûts des matières premières jusqu'au second semestre 2023

Le directeur financier Zachary Kirkhorn a déclaré mercredi que les prix des matériaux des batteries ont été un frein important au cours des deux dernières années et que Tesla était "toujours au maximum de la douleur pour les matières premières dans notre structure de coûts".

Ces commentaires ont réduit les espoirs que la chute des prix des matières premières cette année soulagerait Tesla, dont les marges sont tombées à 19,3 % au premier trimestre, leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, manquant ainsi l'estimation moyenne du marché qui était de 22,4 %.

Tesla a réduit ses prix à six reprises depuis le début de l'année, ce qui, selon les analystes de Wall street, devrait intensifier la concurrence avec les constructeurs automobiles historiques tels que Ford Motor Co et les startups comme Lucid Group Inc.

Depuis le début de l'année, les prix des métaux utilisés dans les batteries, tels que le cobalt et le lithium - les ingrédients les plus importants des batteries des véhicules électriques - ont baissé d'environ 50 % et 40 %, respectivement. Le nickel a perdu environ 20 % cette année et près de 50 % par rapport au pic atteint en mars 2022.

Les prix du nickel chutent par rapport à leur sommet en raison de la faiblesse de la demande de VE, https://www.reuters.com/graphics/TESLA-COMMODITIES/znpnbjyzgpl/chart.png

Les analystes ont attribué le retard dans les bénéfices de la baisse des prix des matériaux de batteries aux contrats à long terme, en particulier pour le lithium, qui est acheté à des taux qui varient par rapport aux prix du marché.

"Si l'on exclut le lithium, j'imagine que la baisse des prix de nombreuses autres matières premières utilisées par Tesla devrait contribuer à une réduction globale des coûts", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar.

Les prix du lithium ont baissé à la suite d'une augmentation de la production minière et d'un ralentissement de la demande de véhicules électriques en raison de l'incertitude économique croissante et de l'arrêt prévu des subventions en Chine, le marché le plus important et à la croissance la plus rapide au monde.

Les prix du lithium chutent après avoir atteint des sommets historiques, https://www.reuters.com/graphics/TESLA-COMMODITIES/movakyxnrva/chart.png

Cette chute a même entraîné de rares remises de la part du géant chinois des batteries CATL, fournisseur de Tesla, et les analystes ont déclaré que les prix pourraient encore chuter en raison de la baisse de la demande de VE.

Rystad Energy prévoit que le déficit du marché mondial du lithium se réduira à environ 20 000 à 30 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE) cette année, contre 76 000 tonnes LCE en 2022.

Cela serait bénéfique pour Tesla, qui augmente la production de ses méga-usines d'Austin et de Berlin.

"Il convient de mentionner que le prix du lithium a baissé de manière significative", a déclaré Musk lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les actions de Tesla ont chuté de 8 % dans les échanges avant bourse et ont également entraîné les actions des constructeurs automobiles de l'Europe aux États-Unis, Elon Musk ayant déclaré que l'entreprise donnerait la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux bénéfices.