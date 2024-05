Lucisano Media Group SpA (Gruppo Lucisano) est une société holding basée en Italie et active dans le secteur de la production de spectacles. La société est une société mère du groupe et est principalement active dans le secteur audiovisuel. Lucisano Media Group SpA opère à travers trois unités commerciales. L'unité Production de films, par l'intermédiaire de Italian International Film Srl (IIF), se concentre sur la création de films cinématographiques. L'unité Distribution de films, par l'intermédiaire d'IIF, est engagée dans l'acquisition et la commercialisation de droits cinématographiques pour divers canaux, y compris la vidéo amateur, la télévision, les nouveaux médias et le cinéma. L'unité Cinéma, par l'intermédiaire de Stella Film, gère des cinémas à Rome, Brindisi, Zumpano, Marcianise, Benevento, Napoli et Afragola.

