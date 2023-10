Lucy Scientific Discovery Inc. est une société de fabrication sous contrat de psychotropes en phase de démarrage. La société est engagée dans la recherche, le développement et la fabrication de médicaments psychotropes. La société est un fabricant de composés contrôlés qui se consacre à faire avancer les frontières de la science de l'esprit et à faciliter le développement de thérapies psychotropes et psychédéliques. La société est engagée dans la production d'une variété de produits naturels, synthétiques et biosynthétiques pour répondre aux besoins du marché des médicaments à base de psychotropes. Ses produits se présentent sous la forme de matières premières, d'extraits bruts, de formulations ciblées, de fractions de molécules uniques et de produits en marque blanche ou privée.

Secteur Produits pharmaceutiques