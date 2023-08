Lufax Holding Ltd est une société holding qui exploite une plate-forme de services financiers personnels en Chine. La société est engagée dans deux activités principales qui sont la facilitation du crédit de détail et la gestion de patrimoine. L'activité de facilitation du crédit de détail est conçue pour répondre aux besoins de prêts personnels des propriétaires de petites entreprises et des travailleurs salariés. L'entreprise de gestion de patrimoine fournit des services connexes pour la classe moyenne et la population aisée par le biais de sa plate-forme en ligne. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales.

Secteur Services financiers aux entreprises