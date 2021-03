Lufax Holding Ltd : Bernstein abaisse son opinion

Données financières CNY USD EUR CA 2021 60 763 M 9 292 M 7 886 M Résultat net 2021 15 807 M 2 417 M 2 051 M Tréso. nette 2021 20 131 M 3 078 M 2 613 M PER 2021 13,5x Rendement 2021 - Capitalisation 223 Mrd 34 127 M 28 961 M VE / CA 2021 3,34x VE / CA 2022 2,56x Nbr Employés 87 240 Flottant 99,0% Graphique LUFAX HOLDING LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LUFAX HOLDING LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 121,84 CNY Dernier Cours de Cloture 90,63 CNY Ecart / Objectif Haut 58,7% Ecart / Objectif Moyen 34,4% Ecart / Objectif Bas 6,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gregory Dean Gibb Co-Chief Executive Officer & Director Yong-Suk Cho Co-Chief Executive Officer & Director Xi Gui Zheng Chief Financial Officer Guang Heng Ji Chairman Jin Liang Mao Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LUFAX HOLDING LTD -2.39% 36 417 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 0.96% 90 529 ADYEN N.V. -2.99% 71 253 WORLDLINE -13.30% 24 977 STONECO LTD. -23.74% 21 855 FUTU HOLDINGS LIMITED 144.31% 20 077