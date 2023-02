Barclays lance Lufthansa avec un 'overweight' - objectif 14,80 euros

LONDRES (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement britannique Barclays a changé d'analyste et a maintenu la note de Lufthansa à "surpondérer" avec un objectif de cours de 14,80 euros. Malgré un environnement économique turbulent, une inflation élevée et un approvisionnement énergétique incertain, la demande de voyages aériens est actuellement très forte et le trafic aérien se rapproche de son niveau d'avant la pandémie de Corona, a écrit le nouvel analyste Andrew Lobbenberg dans une étude sectorielle publiée mardi. Ce qui compte maintenant, c'est la capacité des compagnies aériennes européennes à être rentables. Il s'attend à ce que les compagnies aériennes en réseau profitent davantage que les compagnies à bas coûts du retard de la reprise des voyages d'affaires, de la réouverture de la Chine et de l'engagement auprès des consommateurs hors d'Europe./edh/ag

Publication de l'étude originale : 20.02.2023 / 14:12 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 20.02.2023 / 16:45 / GMT