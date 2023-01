Goldman relève l'objectif de Lufthansa à 8,70 euros - 'neutre

NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Lufthansa de 7,70 à 8,70 euros, tout en maintenant sa recommandation à "neutre". Dans une étude publiée mercredi, l'analyste Patrick Creuset a relevé ses estimations de bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) pour la compagnie aérienne après de solides résultats au troisième trimestre et de nouveaux objectifs commerciaux. Selon lui, il est désormais 10% plus élevé que l'estimation du marché pour 2023. Pour les années suivantes, 2024 et 2025, il reste toutefois légèrement en dessous de celles-ci./tih/ck

