HSBC relève Lufthansa à 'achat' et vise 13,60 euros

LONDRES (dpa-AFX) - La banque d'affaires britannique HSBC a relevé sa recommandation sur Lufthansa de "conserver" à "acheter" et a relevé son objectif de cours de 9,00 à 13,60 euros. La sécurité est de retour et les titres de la compagnie aérienne sont valorisés de manière attractive, a écrit l'analyste Achal Kumar dans une étude publiée lundi. La demande de passagers est nettement plus forte que prévu. Cela pourrait plus que compenser la faiblesse du secteur du fret.

Publication de l'étude originale : 06.03.2023 / 04:12 / GMT Première diffusion de l'étude originale : 06.03.2023 / 05:20 / GMT

