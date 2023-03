La demande de passagers chez Lufthansa rend HSBC confiante - 'Buy

LONDRES (dpa-AFX) - La banque d'investissement britannique HSBC s'attend à ce que Lufthansa ait un fort pouvoir de fixation des prix et recommande désormais d'acheter le titre. La sécurité est de retour et les titres de la compagnie aérienne sont valorisés de manière attractive, a écrit l'analyste Achal Kumar dans une étude publiée lundi. Il a relevé l'évaluation de "conserver" à "acheter" et a augmenté l'objectif de cours de 9,00 à 13,60 euros. Il voit ainsi un potentiel de cours de 25%.

Kumar n'a pas seulement fait l'éloge des chiffres récemment présentés par l'entreprise pour 2022, mais il a également mis l'accent sur les perspectives pour l'année en cours. Celles-ci sont positives, en particulier pour le secteur passagers, car la demande est nettement plus forte que prévu. Cela pourrait plus que compenser la faiblesse du secteur du fret. "Et avec une certaine reprise de l'environnement économique global l'année prochaine, l'activité fret devrait alors s'améliorer progressivement".

En outre, Kumar a indiqué que Lufthansa s'attendait à un flux de trésorerie disponible (FCF) nettement positif pour l'année en cours, même s'il ne sera pas aussi élevé que l'année précédente. Le FCF devrait être soutenu par des ventes et des opérations de lease-back, des ventes d'avions et un fonds de roulement positif, de sorte que l'endettement net devrait diminuer en 2023 par rapport à l'année précédente. En outre, comme le résultat d'exploitation (Ebitda) devrait augmenter de manière significative, la dette nette devrait continuer à baisser par rapport à l'Ebitda et pourrait également permettre d'éventuelles acquisitions.

HSBC est à l'achat sur les actions dont l'objectif de cours est supérieur de plus de 20 % au cours actuel. Si l'objectif se situe entre 5 et 20 % au-dessus du cours actuel, la note peut être "conserver"./ck/tih/he

Institut d'analyse HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Publication de l'étude originale : 06.03.2023 / 04:12 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 06.03.2023 / 05:20 / GMT