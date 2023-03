Lufthansa : UBS réitère son conseil après les résultats

UBS confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de 9,3 E après l'annonce des résultats sur 2022.



' Le chiffre d'affaires s'est élevé à 32,77 milliards d'euros (UBSe : 33,2 milliards d'euros, 2021A : 16,8 milliards d'euros, contre 33,1 milliards d'euros), l'ebit ajusté à 1 509 millions d'euros (UBSe : 1 591 millions d'euros, LH contre 1 526 millions d'euros) et le résultat net à 791 millions d'euros (UBSe : 948 millions d'euros, 2021 : - 2 191 millions d'euros, contre 875 millions d'euros) ' souligne UBS.



Pour 2023, Lufthansa anticipe une nouvelle amélioration significative de son résultat d'exploitation ajusté, avec une perte saisonnière sur le premier trimestre, mais des performances particulièrement fortes sur les deux trimestres suivants.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

