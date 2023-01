Morgan Stanley reprend Lufthansa avec un 'sous-pondéré'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a réintégré Lufthansa dans son évaluation à la suite d'un changement d'analyste, en lui attribuant la note "sous-pondérer" et un objectif de cours de 6,30 euros. Les défis économiques croissants risquent de faire dérailler la reprise jusqu'ici robuste du transport aérien européen, même si les capacités limitées devraient empêcher un renversement brutal des prix, a écrit l'analyste Conor Dwyer, désormais en charge du dossier, dans une étude sectorielle publiée mardi. Il privilégie les compagnies aériennes les mieux à même d'absorber l'affaiblissement de la demande et de gagner des parts de marché dans un tel contexte /edh/tih.

Publication de l'étude originale : 10.01.2023 / 04:01 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------