ACTIONS EN FONCTION 2 : Lufthansa toujours stimulée par des nouvelles positives du secteur

(nouveau : cours de clôture, Lufthansa lance une offre sur Ita Airways)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après avoir repris son souffle, l'action Lufthansa a brillamment renoué avec le rallye entamé début octobre. Avec un pic à 9,285 euros, elle a atteint mercredi son plus haut niveau depuis août 2021, comblant ainsi l'écart de cours qui s'était alors creusé. Les résultats annuels solides de la compagnie aérienne américaine United Airlines ont donné un coup de pouce.

En fin de journée, le titre Lufthansa était en hausse de plus de 5%, juste en dessous de son plus haut du jour. Cela a suffi pour prendre la première place du MDax. L'indice des valeurs moyennes des entreprises de taille moyenne a progressé de 0,6 pour cent.

Depuis le début de l'année, le cours des actions Lufthansa a augmenté de plus de 19 pour cent. Le secteur européen des voyages et des loisirs était également solide en milieu de semaine avec une hausse de 1,1 pour cent.

United Airlines a nettement dépassé les attentes en matière de bénéfices et a profité de la reprise du trafic touristique. Outre Lufthansa, les actions d'autres groupes aériens tels qu'Air France-KLM et IAG se sont donc également appréciées.

Selon un trader, les analystes de l'exploitant d'aéroports Fraport s'attendent à de bons résultats, ce qui devrait également donner un coup de pouce à Lufthansa. Le titre Fraport a enregistré une hausse de près de 5% dans l'après-midi.

Chez United Airlines, l'expert du marché Andreas Lipkow a également souligné que les derniers prix élevés du kérosène n'avaient pas été aussi préjudiciables qu'on le craignait et que la hausse globale des coûts avait pu être compensée par une augmentation du volume de passagers. Selon l'expert boursier, cela peut également s'appliquer en grande partie à Lufthansa.

En ce qui concerne la récente hausse du cours de l'action Lufthansa, la possible reprise de la compagnie aérienne italienne Ita Airways n'a pas joué de rôle en milieu de semaine, selon les acteurs du marché. Le groupe allemand a pris les choses au sérieux mercredi et a déposé une offre pour le successeur d'Alitalia auprès du ministère de l'économie et des finances à Rome.

Lufthansa vise dans un premier temps une participation minoritaire, mais veut s'assurer dès son entrée des options pour l'acquisition des parts restantes. Lufthansa tente depuis des décennies de s'implanter sur le marché important de l'autre côté des Alpes, qui brille également par une forte activité aux Etats-Unis. L'Italie est considérée comme l'une des portes d'entrée les plus populaires pour les voyageurs américains en Europe./la/mis