ROUNDUP 3 : Verdi appelle le personnel au sol de Lufthansa à une grève d'avertissement à partir de mardi

BERLIN - Les passagers de Lufthansa doivent à nouveau s'attendre cette semaine à des centaines d'annulations de vols dans plusieurs aéroports allemands. Le syndicat Verdi a appelé le personnel au sol de Lufthansa à une grève d'avertissement à partir de mardi matin sur les sites de Francfort/Main, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Koln-Bonn et Stuttgart. Selon Lufthansa, la grève d'avertissement prévue jusqu'à mercredi matin touchera plus de 100 000 passagers. L'entreprise travaille actuellement sur un plan de vol spécial qui sera publié prochainement, a encore fait savoir le groupe dimanche.

Rheinmetall prévoit de produire des munitions directement en Ukraine

MUNICH - Rheinmetall prévoit de construire une nouvelle usine de production de munitions d'artillerie en Ukraine. L'entreprise d'armement allemande et une entreprise partenaire ukrainienne ont signé à cet effet une déclaration d'intention en marge de la 60e conférence sur la sécurité de Munich, a annoncé l'entreprise samedi.

'Joué avec arrogance' : Kehl critique la prestation de Dortmund

WOLFSBURG - Tout ce que les joueurs du Borussia Dortmund ont manqué de lucidité et de détermination samedi à Wolfsburg, leur directeur sportif l'a rattrapé plus tard dans la zone d'interview. Sebastian Kehl a déclaré que son équipe avait parfois joué de manière "arrogante" lors de ce match nul 1-1 (1-0) à la Volkswagen Arena. "J'ai trouvé qu'il y avait trop de pioche et de pointe à certains endroits". On a "un peu laissé faire" tout le match.

BASF : ne pas céder d'infrastructure critique à Wintershall Dea

LUDWIGSHAFEN - Malgré l'examen annoncé par le ministère fédéral de l'économie, le directeur financier de BASF Dirk Elvermann ne voit aucun obstacle à la vente prévue de la filiale pétrolière et gazière Wintershall Dea au groupe pétrolier britannique Harbour Energy. L'examen va de soi dans la loi sur le commerce extérieur et dans un règlement correspondant, a déclaré Elvermann aux agences de presse dpa-AFX et dpa. BASF avait annoncé la vente en décembre.

Le patron de MediaMarktSaturn : 'Nous continuons à investir dans les centres-villes'.

DÜSSELDORF - Faillites, ralentissement de la consommation et chiffres d'affaires médiocres : Le commerce de détail stationnaire en Allemagne vit des temps difficiles. Le distributeur d'électronique MediaMarktSaturn veut malgré tout miser à long terme sur ses magasins. "Nous continuons à investir dans les centres-villes et nous continuerons à y être présents à l'avenir. C'est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sites", a déclaré Karsten Wildberger, patron de Ceconomy et de sa filiale MediaMarktSaturn. La chaîne d'électronique compte plus de 400 magasins en Allemagne et emploie près de 20 300 personnes.

Verdi veut protester mercredi contre l'accord MSC

HAMBOURG - Le syndicat Verdi a appelé les salariés des entreprises portuaires, les membres des syndicats de la DGB ainsi que les citoyens de Hambourg à manifester contre la vente de parts du logisticien portuaire HHLA au plus grand armateur de conteneurs au monde, MSC. L'objectif de la manifestation de mercredi prochain est de souligner avec force l'attitude de refus face à la privatisation, a fait savoir le syndicat samedi. La poursuite de la privatisation du port de Hambourg ne comporte pas seulement des risques pour les salariés, mais met également en danger les intérêts de la société urbaine.

La Commission européenne enquête sur l'offre d'un constructeur de trains chinois

BRUXELLES - La Commission européenne veut examiner une offre du constructeur de trains chinois CRRC pour un appel d'offres public du ministère bulgare des transports en raison de problèmes de concurrence. L'autorité bruxelloise a ouvert une enquête conformément au règlement sur les investissements étrangers susceptibles de fausser le marché, comme elle l'a annoncé vendredi. Il s'agit de la première enquête menée dans le cadre de ce règlement entré en vigueur au début de l'année dernière.

Les géants de la technologie concluent un accord contre les manipulations électorales par l'IA

MUNICH - Les principaux fournisseurs de technologie veulent éviter que les contenus créés par l'intelligence artificielle (IA) n'affectent les élections politiques dans le monde entier. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, des représentants de 20 entreprises - dont Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok et X (Twitter) - se sont engagés vendredi à collaborer pour mieux identifier et combattre les contenus d'IA nuisibles.

Le tribunal de commerce de Zurich résume les plaintes des investisseurs concernant la fusion UBS/CS

ZURICH - Les plaintes d'investisseurs contre UBS concernant les conditions financières de l'acquisition du CS seront regroupées en une seule procédure au tribunal de commerce de Zurich. Au total, cela concernerait plus de 30 plaintes, selon une information de l'Association suisse pour la protection des investisseurs (SASV) adressée aux participants à la plainte.

ROUNDUP 2 : Avec la télécommande contre les investisseurs et la DFL

BERLIN - Dimanche, ce ne sont plus seulement des balles de tennis qui ont volé, ou des voitures-jouets télécommandées accompagnées de torches fumigènes qui ont assuré un spectacle trompeur. Lors du match de deuxième division du 1. FC Nürnberg contre le 1. FC Kaiserslautern, de nombreux supporters ont envahi l'intérieur du stade avec des banderoles. Ce n'est qu'au prix de grands efforts et grâce à l'intervention des forces de l'ordre et de la police qu'une interruption du match a pu être évitée. Cela aurait été la première action de protestation contre la Ligue allemande de football et ses plans d'investissement, qui font l'objet d'une pression massive et pour lesquels de plus en plus de clubs demandent avec véhémence une intervention. D'une manière ou d'une autre.

