FRANCFORT - La Lufthansa et ses passagers n'ont pas de répit. La grève d'avertissement du personnel au sol vient à peine de se terminer que le syndicat de cabine Ufo appelle les quelque 19 000 agents de bord de Lufthansa et de Lufthansa Cityline à faire grève ce mardi et mercredi. Tous les départs de Francfort mardi et tous les départs de Munich mercredi seront en grève de 4h00 à 23h00, a annoncé Ufo samedi soir. Le personnel navigant de la compagnie principale et de la filiale régionale Lufthansa Cityline avait auparavant voté à plus de 96 pour cent en faveur de la grève lors de votes séparés.

BERLIN - La Deutsche Bahn (DB) a renouvelé son offre au syndicat des conducteurs de train GDL pour la reprise des négociations tarifaires ce lundi. Les offres et les solutions ont pu être soumises et discutées directement à la table des négociations, a annoncé la compagnie ferroviaire dimanche en fin d'après-midi. L'entreprise n'a pas répondu à la demande du GDL de présenter une offre améliorée avant le début des discussions, et ce jusqu'à dimanche 18 heures. Le syndicat n'avait pas encore réagi dimanche soir.

WASHINGTON/SEATTLE - Après le quasi-accident d'un Boeing 737-8 Max début janvier, le ministère américain de la Justice a également ouvert une enquête. La compagnie aérienne concernée, Alaska Airlines, a fait savoir samedi qu'elle coopérait avec l'enquête et qu'elle ne pensait pas être dans le collimateur. Elle a ajouté qu'il était normal que le ministère de la Justice intervienne dans une telle situation. Le Wall Street Journal avait auparavant rapporté que les enquêteurs avaient pris contact avec les passagers et interrogé les pilotes et le personnel de bord.

BREMEN - Jadon Sancho n'a pas voulu parler après avoir marqué son premier but depuis son retour au Borussia Dortmund. En revanche, d'autres ont parlé du joueur prêté par Manchester United - et n'ont pas tari d'éloges à son égard. "Il a été récompensé aujourd'hui pour tout son travail", a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, après la victoire 2-1 (2-0) des jaunes et noirs samedi soir sur le terrain du Werder Brême.

LEVERKUSEN/FRANKFURT - Le groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer progresse dans le développement d'une alternative au désherbant controversé glyphosate. "Nous testons déjà cette nouvelle substance sur de vraies plantes", a déclaré le président du directoire Bill Anderson au journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.). "Notre objectif est de mettre ce nouveau produit sur le marché en 2028, c'est-à-dire dans quatre ans déjà". Il s'agit de la première innovation révolutionnaire dans ce domaine depuis 30 ans, a ajouté Anderson.

RIAD - Après une année 2022 record, le bénéfice du groupe pétrolier Saudi Aramco a chuté l'an dernier. Malgré un net recul de l'excédent d'environ un quart à un peu plus de 121 milliards de dollars américains (près de 111 milliards d'euros), le deuxième meilleur résultat de l'histoire du groupe a été réalisé, a annoncé ce week-end le géant saoudien du secteur. En 2022, les groupes pétroliers avaient profité de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz suite à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En 2023, la situation sur le marché du pétrole et du gaz s'est à nouveau largement normalisée.

REDMOND - Microsoft n'arrive pas à faire sortir de ses systèmes les pirates russes qui ont récemment eu accès à certains courriels de cadres supérieurs du groupe. Les pirates ont notamment accédé à des collections de codes sources de logiciels au cours des dernières semaines, a indiqué Microsoft vendredi. Il n'est pas exclu que les pirates obtiennent un accès non autorisé à l'avenir.

MUNICH - Le groupe d'assurance Allianz lance son programme de rachat d'actions pour un montant pouvant atteindre un milliard d'euros. Le rachat par le biais de la bourse des valeurs doit commencer ce lundi et se poursuivre jusqu'au 31 décembre, a fait savoir le groupe du Dax vendredi à Munich. Les actions doivent être annulées. Le programme remonte à une autorisation de l'assemblée générale de 2022 et a été décidé le 22 février.

Autres nouvelles

