IPO : l'introduction en bourse d'Arm devrait rapporter près de cinq milliards de dollars à Softbank

NEW YORK - L'introduction en Bourse américaine du concepteur de puces Arm devrait rapporter jusqu'à 4,9 milliards de dollars à son propriétaire japonais Softbank. Dans un prospectus d'introduction en bourse actualisé, la fourchette de prix pour les titres Arm a été fixée mardi entre 47 et 51 dollars. Softbank veut placer 95,5 millions de titres à New York et continuer à détenir environ 90 pour cent d'Arm après l'opération boursière.

ROUNDUP : Près d'une nouvelle immatriculation sur trois en août est une voiture électrique

FLENSBURG - La part des voitures purement électriques dans les nouvelles immatriculations en Allemagne a atteint en août le deuxième plus haut niveau jamais enregistré en un mois. 86 649 véhicules électriques à batterie ont été mis sur les routes le mois dernier, a annoncé mardi l'Office fédéral de l'automobile (KBA). Près de 32 pour cent de toutes les nouvelles voitures particulières immatriculées étaient ainsi en circulation. C'est plus du double de la valeur de l'année précédente et, selon le KBA, le deuxième pourcentage le plus élevé jamais atteint en un mois.

ROUNDUP : Vodafone veut étendre sa couverture réseau avec les satellites Internet d'Amazon

SEATTLE/LONDRES - Amazon a trouvé de grands partenaires dans le secteur des télécoms pour son projet de réseau de satellites Internet. Vodafone et sa filiale africaine Vodacom veulent s'appuyer sur le système baptisé Kuiper pour étendre leur couverture réseau dans certaines zones, ont annoncé les entreprises mardi.

Bombardier furtif : Rheinmetall veut coopérer avec Lufthansa

DÜSSELDORF/HAMBOURG - Selon un article de presse, le groupe d'armement Rheinmetall veut coopérer à l'avenir avec la division technique de Lufthansa pour la maintenance du bombardier furtif F35. La coopération devrait être scellée le 19 septembre, comme l'écrit encore le "Business Insider". Les porte-parole de Rheinmetall et de Lufthansa Technik n'ont pas souhaité commenter ce rapport mardi. Le fournisseur bavarois de systèmes électroniques ESG devrait également être de la partie.

La Bafin rappelle à l'ordre la Deutsche Bank suite aux plaintes de clients de la Postbank

FRANCFORT/BONN - L'autorité de surveillance financière Bafin augmente la pression sur la maison mère Deutsche Bank suite aux plaintes massives de clients de la Postbank. Depuis le changement d'année 2022/2023, le Bafin observe "des perturbations considérables dans le traitement des opérations clients de la Postbank", a dénoncé lundi l'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bafin). L'autorité de surveillance financière examine "s'il existe des lacunes importantes pour la surveillance dans l'établissement". La Bafin a demandé à la banque de "remédier au plus vite aux restrictions du service clientèle".

IAA : Conti espère que les constructeurs chinois lui apporteront de nouvelles affaires

MUNICH - L'équipementier automobile Continental s'attend à de nouvelles affaires grâce aux constructeurs chinois qui se pressent en Europe. "Nous partons du principe que les constructeurs chinois construiront ensuite des usines en Europe pour y construire des voitures", a déclaré lundi le président de Conti, Nikolai Setzer, avant l'ouverture du salon automobile IAA Mobility à Munich. "En tant que fournisseur mondial, nous sommes un partenaire qui soutient cela à tout moment. Nous sommes au pied du mur".

