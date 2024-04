ROUNDUP 2 : La crise du fabricant de batteries Varta s'aggrave, l'action s'effondre

ELLWANGEN - Le groupe de batteries Varta, en crise, appelle à nouveau ses bailleurs de fonds à l'aide. Un effondrement de la demande, des offres bon marché de la concurrence asiatique et une cyber-attaque font reculer l'entreprise dans son redressement. Le concept de l'été dernier n'est "plus adapté" pour retrouver une croissance rentable d'ici fin 2026 comme prévu, a annoncé Varta jeudi soir à Ellwangen. Le conseil d'administration négocie une solution avec les financiers. Le cours de l'action Varta s'est effondré après cette nouvelle.

ROUNDUP : Thyssenkrupp Steel veut réduire ses capacités - suppressions d'emplois

DUISBURG - Le plus grand producteur d'acier allemand Thyssenkrupp Steel veut réduire considérablement sa capacité de production à Duisbourg. Cette décision "s'accompagnera d'une suppression d'emplois non encore chiffrée", a annoncé jeudi soir la division acier du groupe industriel à Duisbourg. Cela concernera également les étapes de transformation en aval ainsi que les secteurs administratifs et de services.

Les salariés de Thyssenkrupp demandent l'exclusion des licenciements

DUISBURG - Chez Thyssenkrupp Steel, le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, les représentants des salariés ne veulent discuter de la réduction de capacité prévue que si les licenciements économiques sont exclus au préalable. "Notre condition préalable aux négociations sur la restructuration de l'entreprise est une exclusion stricte des licenciements économiques au-delà de mars 2026", a déclaré vendredi le vice-président du conseil de surveillance de la division acier, Detlef Wetzel, selon un communiqué commun du comité d'entreprise global de Steel et du syndicat IG Metall NRW. Pour l'instant, l'emploi est garanti jusqu'à fin mars 2026.

Les grèves freinent la croissance du nombre de passagers à l'aéroport de Francfort

FRANCFORT - Les grèves aux contrôles des passagers et chez Lufthansa ont de nouveau freiné la tendance à la hausse à l'aéroport de Francfort en mars. L'exploitant de l'aéroport Fraport a enregistré environ 4,6 millions de passagers, soit 7,8 pour cent de plus qu'un an auparavant, a-t-il indiqué vendredi à Francfort. Le trafic était ainsi inférieur de 17,6 pour cent à son niveau d'avant la pandémie Corona en mars 2019. Environ 300 000 passagers n'ont pas pu voyager via Francfort en raison des grèves, a-t-on ajouté.

Lufthansa annule des vols vers l'Iran jusqu'à samedi pour des raisons de sécurité

BERLIN - Face aux menaces de l'Iran contre Israël, Lufthansa a prolongé la suspension des vols prévus à destination et au départ de la capitale iranienne Téhéran. "En raison de la situation actuelle et après une évaluation minutieuse, Lufthansa suspend ses vols au départ et à destination de Téhéran jusqu'au samedi 13 avril inclus, selon toute probabilité", a annoncé un porte-parole de la compagnie tôt vendredi matin. La sécurité des passagers et des équipages est toujours la priorité absolue ; Lufthansa ne se fie pas uniquement aux estimations du gouvernement, mais évalue elle-même la situation actuelle en matière de sécurité et prend ensuite ses propres décisions, a-t-il ajouté.

ROUNDUP : Le groupe thaïlandais Central reprend l'immeuble KaDeWe

BERLIN - L'immeuble du grand magasin de luxe berlinois KaDewe appartient désormais entièrement au groupe thaïlandais Central. L'ancien propriétaire, la société en faillite Signa Prime Selection, et le groupe ont conclu un accord pour l'acquisition complète, a annoncé Central vendredi. Le "Handelsblatt" avait auparavant rapporté l'information.

JPMorgan augmente son bénéfice de manière surprenante

NEW YORK - Des provisions moins importantes pour pertes sur crédits ont permis à la grande banque américaine JPMorgan Chase de réaliser un bénéfice étonnamment élevé au premier trimestre. Avec 13,4 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros), le bénéfice est supérieur de six pour cent à celui de l'année précédente, a annoncé vendredi à New York le plus grand établissement financier des Etats-Unis. JPMorgan a ainsi dépassé les attentes moyennes des analystes. Les nouvelles ont toutefois été mal accueillies sur le marché financier : Dans le négoce américain avant l'ouverture, l'action JPMorgan a perdu plus de trois pour cent de sa valeur et s'est ainsi encore éloignée de son record d'il y a quelques semaines.

Citigroup gagne plus que prévu

NEW YORK - La grande banque américaine Citigroup a mieux commencé l'année que prévu malgré un effondrement de ses bénéfices. Au premier trimestre, l'établissement financier a réalisé un excédent de 3,4 milliards de dollars américains (3,2 milliards d'euros), soit 27 pour cent de moins qu'un an auparavant, comme il l'a annoncé vendredi à New York. A l'époque, la banque avait toutefois profité de la vente de son activité de banque de détail en Inde. Les analystes s'attendaient à un recul plus important du bénéfice. Mais dans le négoce américain avant l'heure, l'action de Citigroup a reculé de trois pour cent.

Plus de nouvelles

