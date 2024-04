Huawei gagne à nouveau nettement plus - malgré les sanctions

SHENZHEN - Malgré les sanctions tech, le géant chinois des télécommunications Huawei a nettement progressé l'an dernier. Les activités dans le domaine des clients privés, du cloud et de l'automobile ont notamment connu une hausse sensible. "Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Mais, défi après défi, nous avons réussi à croître", a déclaré le président Ken Hu vendredi à Shenzhen, selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice du groupe Syngenta sont en baisse

BÂLE - Syngenta Group a réalisé moins de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023 que lors de la forte année record 2022. Comme des volumes de vente plus faibles ont freiné les prix de vente, le bénéfice opérationnel a encore plus nettement reculé.

Crise immobilière en Chine : le groupe Country Garden reporte son bilan

HONGKONG - Le groupe immobilier chinois en difficulté Country Garden a déclaré qu'il ne pourrait pas publier son rapport pour l'exercice 2023 comme prévu, risquant ainsi un arrêt des transactions à la bourse. La société a besoin de rassembler plus d'informations pour pouvoir faire des calculs et prendre des décisions appropriées, a annoncé le groupe jeudi soir (heure locale) à la bourse de Hong Kong. La raison invoquée par le promoteur immobilier est la fluctuation du secteur, qui rend l'activité commerciale plus complexe.

La grève chez AUA, filiale de Lufthansa, est provisoirement terminée

VIENNE - La grève du personnel navigant de la compagnie autrichienne Austrian Airlines (AUA), filiale de Lufthansa, est terminée. L'entreprise a annoncé vendredi qu'après des centaines d'absences depuis le Jeudi saint, le service allait désormais reprendre. Le conflit n'a pas encore été réglé. Le personnel veut discuter début avril de nouvelles mesures. Le syndicat vida veut obtenir que le personnel de l'AUA gagne autant que les employés du groupe Lufthansa.

La médiation apporte un peu de calme à Lufthansa - Horaires d'été à partir de dimanche

FRANCFORT - Les passagers de Lufthansa peuvent respirer. Aucune nouvelle grève ne menace la compagnie principale du plus grand groupe de transport aérien d'Europe, du moins pour Pâques et les jours suivants, et les aéroports allemands seront également épargnés par de nouveaux conflits sociaux au moins jusqu'au 7 avril. Mais l'accord obtenu par des médiateurs avec Verdi pour le personnel au sol ne peut pas masquer le fait que d'autres conflits couvent au sein du groupe avec ses nombreux partenaires tarifaires, conflits qui pourraient à tout moment à nouveau perturber le trafic aérien - et ce juste à temps pour l'horaire d'été, où les compagnies aériennes relancent leur programme.

Pause après la naissance : SAP ne veut finalement pas donner des semaines de congé aux pères

BERLIN - L'entreprise de logiciels SAP n'introduira pas le congé de plusieurs semaines promis cette année aux pères après la naissance d'un enfant. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole du groupe à l'agence de presse allemande. "Non, nous ne prévoyons plus de le mettre en œuvre", a-t-il déclaré. En tant qu'entreprise employant des collaborateurs dans 80 pays, "il n'est malheureusement pas possible de reproduire une solution globale égalitaire chez SAP", a-t-on expliqué.

ROUNDUP : La DFB et Adidas stoppent la vente en ligne du maillot numéro 44

BERLIN - Le fabricant d'articles de sport Adidas et la Fédération allemande de football ont réagi aux critiques concernant le design d'un numéro du nouveau maillot de l'équipe nationale et ont adapté la vente en conséquence. Le numéro 44 rappelle les runes de la Schutzstaffel SS du temps du national-socialisme. Dans la boutique Adidas, il n'était plus possible de personnaliser les maillots avec son propre nom et son numéro lundi midi, la DFB a stoppé la livraison des combinaisons commandées avec le 44 dans sa propre boutique en ligne.

Hummels et ses coéquipiers se distinguent : le BVB voit un 'signal' à Nagelsmann

MUNICH - Le coup de la victoire du Borussia Dortmund autour de l'excellent vétéran Mats Hummels dans le classique du football allemand à Munich devrait également impressionner l'entraîneur national Julian Nagelsmann. Le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, voit dans la performance de ses défenseurs Hummels et Nico Schlotterbeck une candidature pour une place dans la sélection allemande pour l'Euro. "Aujourd'hui, ils ont aussi voulu faire une déclaration", a déclaré Kehl après la victoire 2-0 du Borussia samedi soir sur le terrain du FC Bayern. Le duo veut "continuer à se proposer dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, je pense que c'était un très bon signal".

Le patron de Swatch ne pense pas encore à raccrocher

ZURICH - Le patron de Swatch, Nick Hayek, aura 70 ans cette année, mais il ne pense pas encore à se retirer. "Tant que c'est amusant, je ne vois pas de raison d'arrêter. Je viens du monde de la création, du cinéma, et cette entreprise offre tant de possibilités d'être créatif. Cela donne de la satisfaction et de la force", a déclaré Hayek à la "NZZ".

Le propriétaire de la Formule 1 reprend également le MotoGP

ENGLEWOOD - Le propriétaire de la Formule 1, Liberty Media, reprend également le MotoGP. Comme l'entreprise américaine l'a annoncé lundi, le montant de l'achat pour cet accord s'élève à environ 4,2 milliards de dollars américains. Cela représente l'équivalent d'environ 3,9 milliards d'euros pour l'organisation du championnat du monde de moto.

