Association : les grèves d'avertissement compliquent les préparatifs du trafic aérien de Pâques

Le ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Ayrault, a annoncé jeudi qu'il allait demander à l'État de prendre en charge les frais d'entretien et de réparation des avions. "La chaîne continue de grèves dites d'avertissement à de nouveaux endroits de nos aéroports affecte l'ensemble du trafic aérien, même là où il n'y a pas de négociations collectives", a critiqué Jost Lammers, président de l'Association fédérale de l'industrie aérienne allemande (BDL). "Cela complique considérablement les préparatifs intensifs pour les voyages de Pâques à venir".

Ce sont les voyageurs qui en pâtissent, mais aussi les compagnies aériennes qui, après les restrictions Corona, s'engagent à nouveau pour un fonctionnement sans faille des vols, selon Lammers.

Les fêtes de Pâques font partie des périodes où le nombre de passagers dans les aéroports est particulièrement élevé. Le plus grand aéroport allemand, Francfort, a annoncé une réduction de sa capacité en termes de mouvements d'avions pour la saison des vacances à venir. L'année dernière, Francfort, comme de nombreux autres aéroports allemands, a connu d'importants problèmes d'enregistrement et a manqué de personnel. Des milliers de valises sont restées en souffrance et ont dû être envoyées aux passagers.

Le syndicat des chemins de fer et des transports ainsi que Verdi avaient annoncé jeudi une grande grève d'une journée pour lundi, qui devrait toucher simultanément le trafic grandes lignes, régional et RER ainsi que le trafic aérien. Ils veulent ainsi augmenter la pression dans les négociations tarifaires en cours dans le secteur public et le secteur ferroviaire. Verdi a appelé à des grèves d'avertissement dans presque tous les aéroports commerciaux, à l'exception de Berlin. L'association des aéroports ADV s'attend à ce qu'environ 380 000 passagers soient touchés. Ces dernières semaines, Verdi avait déjà paralysé le trafic aérien par des grèves d'avertissement dans les aéroports./als/DP/zb