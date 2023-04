Blocage à la table des négociations - et vendredi sur le rail

(ajouté au 7ème paragraphe l'aéroport de Stuttgart)

BERLIN (dpa-AFX) - Le trafic ferroviaire sera en grande partie interrompu vendredi matin en Allemagne en raison d'une grève d'avertissement. Le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) a appelé les salariés d'une cinquantaine d'entreprises ferroviaires à cesser le travail de 3h00 à 11h00. La Deutsche Bahn (DB) a annoncé mercredi que le trafic grandes lignes serait complètement interrompu jusqu'à 13h00. Il faut s'attendre à des perturbations jusqu'en soirée. Le trafic régional devrait revenir plus rapidement à la normale après le débrayage. "Tous ceux qui peuvent modifier leur planning devraient le faire", a déclaré le directeur du personnel des chemins de fer Martin Seiler.

La deuxième grève d'avertissement nationale annoncée dans le secteur ferroviaire dans le cadre de la négociation collective en cours représente la prochaine étape d'escalade. L'EVG négocie avec une cinquantaine d'entreprises ferroviaires ; jusqu'à présent, peu de mouvements sont perceptibles. Jusqu'à présent, les représentants syndicaux ont rencontré la Deutsche Bahn à deux reprises - les deux rencontres se sont terminées sans résultat après seulement quelques heures.

Dans les négociations avec le secteur, l'EVG demande au moins 650 euros de plus par mois pour les salariés ou 12% pour les hauts revenus, ainsi qu'une durée de 12 mois pour la convention collective. La compagnie ferroviaire fédérale s'est récemment montrée ouverte à l'idée d'adopter la dernière décision du médiateur dans le conflit collectif du service public comme orientation pour une solution spécifique au secteur ferroviaire.

L'accord de conciliation prévoit dans un premier temps pour les quelque 2,5 millions d'employés de l'État fédéral et des communes une compensation de l'inflation en plusieurs étapes, exonérée d'impôts et de taxes, d'un montant total de 3000 euros. À partir de mars 2024, ils recevront un montant de base de 200 euros, puis une augmentation de salaire de 5,5 %. Les syndicats veulent négocier cette proposition avec l'Etat fédéral et les communes le week-end prochain.

L'EVG a immédiatement refusé de reprendre cette proposition spécifique au secteur ferroviaire et l'a critiquée comme une provocation. Mercredi, Kristian Loroch, membre du comité de négociation de l'EVG, s'est même demandé si Martin Seiler, directeur du personnel de la DB, avait vraiment besoin d'une telle proposition, alors qu'il ne fait que copier sur le service public. Seiler a répliqué en mettant en garde contre une "amitié épistolaire" si l'EVG ne veut échanger que des offres écrites au lieu de négocier sur place.

De telles escarmouches verbales font partie des conflits tarifaires, tout comme les grèves d'avertissement. Les passagers des chemins de fer sont touchés de plein fouet par ce nouveau débrayage : le vendredi, les gens sont particulièrement nombreux à prendre le train, que ce soit pour de courtes excursions ou pour rentrer chez eux le week-end. Comme l'EVG fera également grève sur l'infrastructure, des trains qui ne font pas partie du conflit tarifaire actuel seront probablement paralysés. Il n'est pas certain que tout fonctionne à nouveau comme d'habitude à l'heure du trafic de fin de journée.

Le syndicat affilié Verdi a également appelé à des grèves d'avertissement jeudi et vendredi dans les aéroports de Düsseldorf, Cologne/Bonn et Hambourg. L'aéroport de Stuttgart sera en grève vendredi. Cette fois-ci, les syndicats ne se sont pas concertés, a indiqué l'EVG. Lors de la grève d'avertissement des transports fin mars, les syndicats avaient agi de concert et avaient paralysé les transports locaux, régionaux et longue distance ainsi que presque tous les aéroports allemands.

On ne sait pas dans quelle mesure la grève d'avertissement de l'EVG peut influencer les négociations. Mardi prochain, les représentants de la DB et de l'EVG se rencontreront à Fulda pour le prochain cycle de négociations. Mercredi, le directeur des chemins de fer, M. Seiler, s'est dit prêt à négocier. Les discussions concernent environ 180 000 salariés à la Deutsche Bahn et 230 000 dans l'ensemble du secteur.

Les salaires minimums et les paiements uniques devraient figurer en bonne place à l'ordre du jour des discussions. Quelques milliers de salariés de la DB n'atteignent le salaire minimum que par le biais d'indemnités. L'EVG veut fixer le salaire minimum légal de 12 euros de l'heure dans les grilles tarifaires avant les discussions sur le contenu des conventions collectives. De son côté, la Deutsche Bahn a proposé un salaire minimum de 13 euros lors de la dernière réunion à la mi-mars, mais ne veut l'intégrer dans les grilles qu'à partir d'août 2024. Le syndicat s'y oppose fermement, de même qu'aux paiements uniques, y compris la prime de compensation de l'inflation.

A la Poste et dans la métallurgie et l'électrotechnique, le paiement exonéré d'impôts et de charges faisait partie des résultats des négociations, l'accord de conciliation pour les négociations dans le service public le prévoit également. Le directeur de la DB, M. Seiler, est également ouvert à un tel paiement. Ceux qui pensent que nous allons résoudre le problème du manque de personnel qualifié et de l'émigration avec des paiements uniques font fausse route", a déclaré Cosima Ingenschay, responsable de la négociation collective chez EVG.