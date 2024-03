HAMBOURG/BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - La vague de grèves dans les aéroports allemands ne faiblit pas. En raison de grèves d'avertissement du personnel de sécurité aérienne dans cinq aéroports, des dizaines de milliers de passagers ne pourront à nouveau pas voyager comme prévu jeudi, selon les estimations de la branche. Les grèves d'avertissement ont débuté dans la nuit à l'aéroport de Berlin, comme l'a confirmé un porte-parole de Verdi. Selon les informations de Verdi, c'était auparavant le tour des aéroports de Hambourg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden et Koln. Pour ce vendredi (15 mars), le syndicat Verdi a appelé à de nouvelles grèves d'avertissement du personnel de la sûreté aérienne.

En raison du débrayage des agents de sûreté aérienne qui a duré toute la journée de jeudi, les passagers ne peuvent plus accéder à la zone de sûreté. Selon les estimations de l'association des aéroports ADV, plus de 580 liaisons aériennes devraient être annulées et 90 000 voyageurs devront modifier leurs plans.

Vendredi, le personnel de la sûreté aérienne devrait cesser le travail à Hanovre, Dortmund, Weeze, Dresde et Leipzig ainsi qu'à Karlsruhe/Baden-Baden. De plus, à l'aéroport de Munich, Verdi a appelé les employés du contrôle du personnel et des marchandises ainsi que du contrôle du fret à débrayer de jeudi à 4 heures du matin à vendredi à 6 heures. Cela concerne surtout le secteur du fret.

Le grand aéroport allemand de Francfort n'est pas concerné par les grèves d'avertissement du personnel de sûreté aérienne de ce jeudi et vendredi. Toutefois, à Munich comme ailleurs, la grève de deux jours du personnel de cabine de Lufthansa, mardi et mercredi, a pu entraîner des retards et des annulations de vols isolés./ben/mar/DP/zb