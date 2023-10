(nouveau : citations de rapatriés à Francfort)

BERLIN (dpa-AFX) - Les premiers Allemands sont rentrés chez eux sur des vols spéciaux de la Lufthansa en provenance d'Israël, pays attaqué par les islamistes du Hamas. Le premier avion spécial en provenance de Tel Aviv a atterri jeudi soir à l'aéroport de Francfort avec 370 passagers. Un deuxième avion a atterri à Munich. D'autres vols devaient suivre jusqu'à demain vendredi. Des critiques ont néanmoins été émises par l'Union sur l'organisation de l'action par le ministère des Affaires étrangères.

Les trois premiers des quatre vols spéciaux prévus jeudi ont permis à plus de 660 citoyens allemands et à leur famille de quitter le pays, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères. Au total, 950 Allemands et leurs proches ont quitté Israël ce jour-là - outre les vols spéciaux, un ferry vers Chypre a été organisé comme option supplémentaire.

Les Allemands qui se sont inscrits sur la liste de précaution pour les informations de crise du ministère des Affaires étrangères ont pu s'inscrire pour ces vols. La Lufthansa avait promis de proposer jusqu'à quatre vols au départ de Tel Aviv jeudi et vendredi : deux vers Francfort et deux vers Munich. Les heures de départ prévues pour les deux jours étaient 13h30, 14h30, 16h00 et 17h00 (heure locale). On s'attendait à ce que les vols aient une capacité totale d'environ 1000 personnes par jour.

Les passagers de retour se sont montrés soulagés à leur arrivée, certains ayant été accueillis par des proches. Christoph Schaefer, originaire d'Erbendorf en Bavière, a déclaré qu'il était soulagé de ne plus devoir s'attendre à des attaques de roquettes. Il s'était rendu en Israël en tant que vacancier et aurait dû repartir dès dimanche. "Tel Aviv a été épargnée par les impacts les plus importants", a-t-il rapporté. Il a toutefois entendu quelques impacts isolés. "A 200 mètres de nous, une roquette s'est abattue sur un appartement". Il y a eu cinq blessés.

Schaefer a fait état de problèmes pour s'enregistrer pour le vol de retour. La ligne téléphonique était toujours occupée. "Mais après 17 tentatives, à 5 heures du matin, j'ai fini par y arriver", a-t-il déclaré.

La touriste Marlene Knüpfer était elle aussi heureuse d'être de retour en République fédérale. "C'était assez stressant, surtout avec toutes les secousses que l'on ressentait constamment", a-t-elle déclaré. Au total, il y a eu dix alertes.

Un rapatrié à Francfort a déclaré : "J'espère ne plus entendre les sirènes avant longtemps". Il n'a pas eu peur pour sa vie, "mais il y a eu 70, 80 attaques, ça use les nerfs", a-t-il dit à propos de son séjour à Jérusalem et dans le nord d'Israël.

Un étudiant allemand s'est dit soulagé d'être en sécurité, mais a semblé déprimé en pensant à ses deux colocataires israéliennes à Tel Aviv. L'une de ses meilleures amies aurait été enrôlée dans l'armée et se trouverait quelque part dans le sud d'Israël. "Je sais que dans les jours à venir, je ne cesserai de chercher sur Internet les listes de noms de ceux qui sont morts".

Le ministère des Affaires étrangères organise le départ en ferry

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'après la suspension des vols de certaines compagnies aériennes, il avait veillé à ce que des vols spéciaux de la Lufthansa soient à nouveau assurés vers Israël. Parallèlement, il a été souligné que "nous continuons à travailler sur les possibilités de sortie - par avion, par bus, par bateau". Les ressortissants allemands ont été informés par le biais du système Elefand - la liste de prévention des crises du ministère.

Selon une lettre de l'ambassade d'Allemagne en Israël, les participants aux vols spéciaux devront s'acquitter d'une taxe de 300 euros par personne. L'argent doit être encaissé lors de la réservation via une hotline de la Lufthansa pour le compte du ministère allemand des Affaires étrangères. Selon les informations de la dpa, la Lufthansa facturera 550 euros par personne, l'Etat prenant en charge 250 euros.

Le politicien de l'Union Hardt : la hotline est constamment occupée - "un chaos indigne".

Le porte-parole du groupe parlementaire de l'Union au Bundestag pour les affaires étrangères, Jürgen Hardt (CDU), a critiqué l'organisation des vols spéciaux. Selon lui, le départ des Allemands n'avance que lentement. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) a "essayé de sous-traiter le problème du départ à la Lufthansa avec le moins d'efforts possibles de sa part. Le résultat est un chaos persistant", a déclaré Hardt à l'agence de presse allemande. Il est temps qu'elle "agisse et fasse de ce processus une affaire de premier plan".

Son collègue de groupe, le porte-parole pour la politique de défense Florian Hahn, a déclaré : "Le mot d'ordre, comme nous l'avons déjà suggéré au sein du groupe CDU/CSU, serait toutefois simple : notre armée de l'air est et a été prête à apporter un soutien immédiat. Celui qui, pour des raisons idéologiques, n'a pas voulu recourir aux mots d'ordre évidents et corrects, n'est pas apte à gérer une crise".

Hardt a critiqué le fait que la hotline pour les quelques vols était constamment occupée, que des personnes avaient parfois des factures de téléphone à quatre chiffres en raison de longues heures d'appels sur leur portable depuis Israël. En ce qui concerne le prépaiement au moyen d'un numéro de carte de crédit communiqué par téléphone, le politicien de la CDU a déclaré : "On ne peut guère faire plus impraticable, surtout pour les classes d'école, les enfants et les personnes âgées". De plus, il n'y a apparemment pas de priorisation des personnes pour les vols, bien que les Allemands sur place se soient inscrits spécialement sur des listes du ministère des Affaires étrangères. "Le principe du premier arrivé, premier servi convient toutefois nettement plus aux hommes d'affaires qu'aux familles avec enfants, qui ne peuvent pas attendre sans cesse et à toute heure sur la hotline".

Cornelia Mohring, députée de gauche au Bundestag, a critiqué le fait que huit vols ne suffisaient de loin pas à faire partir tous les candidats au départ. Le gouvernement fédéral doit tout mettre en œuvre "pour faire partir le plus rapidement possible les personnes de nationalité allemande de la zone de guerre"./bk/DP/he