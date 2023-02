Des milliers d'annulations de vols attendues vendredi en raison de la grève d'avertissement de Verdi

FRANCFORT (dpa-AFX) - Suite au préavis de grève déposé par le syndicat Verdi, plusieurs grands aéroports allemands suspendent leurs opérations régulières de transport de passagers pour vendredi. Les vols d'urgence et les vols spéciaux sont exclus. Le plus grand aéroport d'Allemagne, Francfort, a annoncé mercredi soir que le service régulier ne serait pas possible vendredi en raison de la grève d'avertissement. Munich, Hambourg et Stuttgart ont également annoncé la même chose.

Le syndicat Verdi avait annoncé dans la nuit de mardi à mercredi que les aéroports de Munich, Francfort, Hambourg, Stuttgart, Dortmund, Hanovre et Brême seraient en grève toute la journée de vendredi. La grève d'avertissement devrait commencer tôt vendredi matin et se terminer dans la nuit de vendredi à samedi. Les livraisons d'aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie devraient être exclues de la grève.

La grève d'avertissement a des conséquences importantes pour les passagers de Lufthansa. Un porte-parole de Lufthansa a déclaré que la compagnie aérienne annulait environ 1200 vols aux aéroports de Francfort et de Munich mercredi soir. Ce chiffre devrait encore augmenter, car ces deux aéroports ne sont pas les seuls concernés par la grève d'avertissement. Les clients seraient informés.

Les grèves d'avertissement ont pour toile de fond le conflit tarifaire dans le secteur public. En outre, des négociations tarifaires sont en cours dans tout le pays pour la sécurité aérienne ainsi que dans certains aéroports pour les services d'assistance en escale. Rien qu'à Francfort, 1005 mouvements d'avions étaient prévus pour vendredi, a fait savoir une porte-parole de l'exploitant Fraport. 137 000 passagers ont été concernés.

Les aéroports de Munich, Hambourg et Stuttgart avaient également annoncé la suspension des opérations régulières de transport de passagers vendredi. A Stuttgart, 162 vols et environ 20 000 passagers sont concernés par la grève d'avertissement, selon l'aéroport. L'aéroport de Munich a parlé de plus de 700 décollages et atterrissages concernés, tandis qu'à Hambourg, environ 32 000 passagers sont touchés, selon une porte-parole de l'aéroport.

Ils doivent s'informer directement auprès des compagnies aériennes sur le statut de leur vol et ne pas se rendre à l'aéroport. Seuls les atterrissages de sécurité, les vols médicaux, les vols d'aide humanitaire et le trafic militaire seraient possibles. A Munich, les vols pour la conférence de sécurité de Munich qui débute vendredi sont également exclus.

L'association des aéroports ADV s'attend à 2340 annulations de vols intérieurs et internationaux en raison de la grève d'avertissement. "Le fait que plus de 295 000 passagers aériens aient à souffrir du conflit de vendredi n'est pas acceptable. Les solutions doivent être trouvées à la table des négociations et non sur le dos des passagers", a déclaré Ralph Beisel, directeur général de l'ADV, ajoutant que les passagers devenaient le jouet de la tactique de grève de Verdi.

Verdi et la fédération des fonctionnaires dbb demandent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus dans le cadre du conflit collectif du service public, avec au moins 500 euros de plus pour les quelque 2,5 millions d'employés de l'État fédéral et des communes. La durée de la négociation doit être de douze mois. Les employeurs ont rejeté ces revendications. Le deuxième tour de négociations est prévu pour les 22 et 23 février à Potsdam.

Mercredi déjà, des dizaines de milliers de passagers reliés à la plate-forme de Francfort avaient subi des retards et des annulations. Une panne de câble sur une ligne de RER de Francfort avait entraîné une défaillance des systèmes informatiques de Lufthansa. Au hub de Francfort, 242 des quelque 1000 vols prévus ont été annulés en début de soirée. Les passagers ont été priés de prendre le train./als/DP/he