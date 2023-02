Des milliers de passagers touchés par la panne informatique de Lufthansa

FRANCFORT (dpa-AFX) - Des milliers de passagers ont subi des retards et des annulations de vols mercredi en raison d'une panne informatique globale chez Lufthansa. Depuis le matin, les systèmes informatiques, entre autres pour l'embarquement, n'étaient plus opérationnels. Une porte-parole à Francfort a expliqué qu'une solution était en cours d'élaboration. Une cellule de crise s'est réunie au siège de Lufthansa à l'aéroport.

En conséquence, un nombre encore inconnu de vols ont été retardés ou annulés. A Munich comme à l'aéroport de Francfort, les passagers et les avions se sont accumulés. Les passagers n'ont pas non plus été autorisés à monter dans les avions en attente par un système de pointage, car, selon le personnel, il manquait des informations importantes sur le départ. Tous les vols intérieurs allemands ont été annulés dans un premier temps et les passagers ont été priés de prendre le train./ceb/DP/mis